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  • رئيس الأركان السابق معقبا على 7 أكتوبر: "أتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتخذت بفترة ولايتي"

رئيس الأركان السابق معقبا على 7 أكتوبر: "أتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتخذت بفترة ولايتي"

"أنا مسؤول عن القرارات والإجراءات المتخذة في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال فترة وجودي وأسأل نفسي باستمرار عما كان بإمكاننا فعله بشكل مختلف"

i24NEWS
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر لمعهد غازيت في تل أبيب، إسرائيل.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي يتحدث في مؤتمر لمعهد غازيت في تل أبيب، إسرائيل.Gideon Markowicz/Flash90

قال رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي معقبا على أحداث هجوم 7 أكتوبر المأساوية، بعد طول صمت بموجب قانون الصمت المفروض على رجال العسكر بعد خروجهم إلى التقاعد: "أنا مسؤول عن القرارات والإجراءات المتخذة في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال فترة وجودي وأسأل نفسي باستمرار عما كان بإمكاننا فعله بشكل مختلف".

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وأكد كوخافي أن الحدث يتطلب إجراء تحقيق معمق ويجب فحصه من كافة الزوايا بما في ذلك في الفترة التي كان فيها قائدا للجيش الإسرائيلي.

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