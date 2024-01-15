رئيس الأركان السابق معقبا على 7 أكتوبر: "أتحمل المسؤولية عن القرارات التي اتخذت بفترة ولايتي"

قال رئيس الأركان السابق أفيف كوخافي معقبا على أحداث هجوم 7 أكتوبر المأساوية، بعد طول صمت بموجب قانون الصمت المفروض على رجال العسكر بعد خروجهم إلى التقاعد: "أنا مسؤول عن القرارات والإجراءات المتخذة في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال فترة وجودي وأسأل نفسي باستمرار عما كان بإمكاننا فعله بشكل مختلف".

وأكد كوخافي أن الحدث يتطلب إجراء تحقيق معمق ويجب فحصه من كافة الزوايا بما في ذلك في الفترة التي كان فيها قائدا للجيش الإسرائيلي.