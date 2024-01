تأكيدات رسمية بعودة لاعب كرة القدم إلى إسرائيل بسبب تكريمه المختطفين بركلة إلى الهدف بعد انقضاء 100 يوم على احتجازهم بغزة

أسفرت اتصالات سياسية وقنصلية لوزارة الخارجية بالتنسيق مع عوامل أخرى، عن إطلاق سراح لاعب كرة القدم الإسرائيلي سغيف يحزكيل من الاعتقال وسيعود إلى بلاده في وقت لاحق اليوم.

انهمكت وزارة الخارجية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالاتصال مع جميع الأطراف المعنية في تركيا سعيا للإفراج السريع عن سغيف يحزكيل، لاعب كرة القدم الإسرائيلي الذي تم اعتقاله على خلفية تكريمه المختطفين الإسرائيليين بمناسبة مرور 100 يوم على هجوم حماس خلال مباراة فريقه.

وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتس معقبا على القضية: "تركيا أصبحت دكتاتورية مظلمة، تعمل ضد القيم الإنسانية والقيم الرياضية. كل من يعتقل لاعب كرة قدم بتهمة التماثل مع 136 مختطفًا قابعًا في أيدي منظمة إرهابية قاتلة على مدى 100 يوم، يمثل ثقافة القتل والكراهية. أدعو المجتمع الدولي والمنظمات الرياضية الدولية إلى التحرك ضد تركيا وضد استخدامها السياسي للعنف والتهديدات ضد الرياضيين. اليوم الأمر يطال سغيف يحزكيل، وغدًا يطال رياضيا آخر".