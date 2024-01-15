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الشاباك يكشف محاولات إيرانية للتلاعب بالخطاب حول الرهائن المحتجزين في غزة

أعلن الشاباك عن تزايد محاولات التجسس التي تقوم بها إيران في محاولة لزرع الفتنة في المجتمع الإسرائيلي من خلال التلاعب بمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة

i24NEWS
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منظر لـ”ساحة الرهائن” في تل أبيب، 23 نوفمبر 2023
منظر لـ”ساحة الرهائن” في تل أبيب، 23 نوفمبر 2023Avshalom Sassoni/Flash90

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يوم الاثنين عن تزايد محاولات التجسس والتخريب الاجتماعي التي تقوم بها إيران، في محاولة لزرع الفتنة بين فئات المجتمع الإسرائيلي من خلال التلاعب بمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

ومن بين العمليات التي تم إحباطها أيضًا مهام تجسس لتصوير منازل مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بالإضافة إلى آخرين تحدثوا بصراحة ضد إيران. تُضاف هذه المهام الإيرانية السرية إلى إعلانات الوظائف الغريبة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا أو محاولات التصيد لتجنيد عملاء أو الإيقاع بهم في إسرائيل.

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"المبادرة إلى إقامة تجمعات بالقرب من منازل العائلات وإرسال باقات من الزهور والرسائل إلى منازلهم" كانت بعض الإجراءات التي وصفها الشاباك بأنها أعمال إيرانية للتلاعب بالمجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة.

وأوضحت الوكالة الأمنية الإسرائيلية أنه "في إطار الاحتجاجات المطالبة بعودة المختطفين، تروج قوات الأمن الإيرانية على هذه المنصات لفعاليات تتمثل في تعليق لافتات صاغها الإيرانيون، وتصوير المتظاهرين، وملء "الاستطلاعات" وغيرها". ولضرورة ملء "الاستطلاعات"، يتم توجيه الأشخاص إلى روابط لملء نماذج المعلومات الشخصية وتفصيل مؤهلاتهم، بهدف جمع أقصى ما يمكن من المعلومات عن المواطنين الإسرائيليين واستخدامها على نحو ساخر لتنفيذ مهمات أمنية."

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