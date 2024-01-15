الشاباك يكشف عن منصات ايرانية لتجنيد إسرائيليين

أعلن جهاز الأمن العام- الشاباك اليوم الكشف عن عدد من المنصات في شبكات التواصل الاجتماعي، يتضح من الشبهات بأنه يتم تشغيلها من قبل جهات أمنية ايرانية والتي تأتي استمرارا للنشر السابق للشاباك عن شبكة تجنيد وتشغيل مواطنين إسرائيليين، لصالح تنفيذ مهمات ضد إسرائيل. هذه الجهات تقوم بإرسال باقات الزهور لعائلات المختطفين وتبادر لتنظيم تجمعات الى جانبهم، تنشر وظائف لتصوير بيوت المسؤول في جهاز الأمن، وتجمع المعلومات عن طريق استطلاعات مزورة ويديرون منصات تهدف لنشر مضامين تحريض وتطرف سياسي في إسرائيل.

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في جزء من المنصات تنشر الجهات المعادية "استطلاعات" مزورة، يتم خلالها نشر روابط بغرض جمع المعلومات عن الإسرائيليين وتجنيدهم لمهمات أمنية ضد إسرائيل، مثل تصوير بيوت رجال الأمن والمسؤولين الذين يظهرون بصورة متواصلة في الإعلام ويصدرون تصريحات ضد ايران. وورد في بيان الشاباك أن قناة تلغرام تحمل اسم BringHomeNow والذي تقوم بنشر نفسها في الشبكة عن طريق استخدام هاشتاغات مشابهة وتوجه لملء تفاصيل شخصية في نماذج المتطوعين.

وجرت في المجموعات محاولة مكثفة لنشر عروض عمل من قبلها، عن طريق ملفات تعريف مزورة والتي نشر تحذير حولها، والتي تتوجه بصورة موجهة الى المتصفحين الإسرائيليين من خلال الأسماء "دبورا" ، "نوعا" و"تمير". وجرى نشر الوظائف ايضا بمجوعات البحث عن فرص عمل عن طريق الشبكة.