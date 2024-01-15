التحذير "المثير" الذي وجهه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية للقيادة السياسية

ذكرت القناة الاسرائيلية "13" عن التحذير المثير والدراماتيكي الذي وجهه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي الى القيادة السياسية على ضوء عدم التوصل الى استراتيجية سياسية حول اليوم التالي بعد الحرب.

وقال هاليفي :"نحن نواجه تأكل للإنجازات التي حققناها حتى الآن في الحرب، لعدم بناء استراتيجية لليوم التالي" بعدد من النقاشات خلال الأسابيع الأخيرة وأضاف رئيس الأركان :"من الممكن أن نضطر لأن ننشط مجددا في المناطق التي انهينا فيها الحرب"

يأتي هذا التحذير على خلفية تردد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ببناء خطة لليوم التالي بعد الحرب، وذلك لأسباب سياسية ومن مخاوف لعدم المصادقة عليها سياسيا داخل الحكومة. وقال مسؤولون أمنيون للقناة عن عدم وجود خطة سياسية "نخشى من اعادة تجميع لحماس في شمال غزة, يجب تحديد الصورة التي يجب ننهي فيها. الإنجازات الحالية للحرب تتآكل يجب أن يكون تكامل مدني".

وقال مسؤول مقرب من نتنياهو للقناة "أجريت عدة نقاشات في الكابينيت حول قضية اليوم التالي وستجري نقاشات أخرى، الحديث يدور عن مشكلة طويلة المدى لا يمكن حلها خلال ثانية". وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه لا يعقب على ما يدور في الأروقة المغلقة.