حماس تنشر فيديو تدعي فيه مقتل رهينتين إسرائيليتين وبقاء الأسيرة نوعا أرغماني على قيد الحياة

أعلنت حركة حماس يوم الاثنين أن رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة لقيا حتفهما أثناء اعتقالهما.

وتعرف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الاثنين وهما إيتاي سفيرسكي البالغ من العمر 38 عاما وشخص آخر تم حجب اسمه حاليا.

وجاء التحديث في شريط فيديو لمختطفين إسرائيليين يظهر فيه الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس نوعا أرغماني، 26 عاما، التي أشارت حماس إلى أنها لا تزال على قيد الحياة.

في اللقطات، تتحدث أرغماني عن وفاة زملائها المعتقلين. ويأتي ذلك في أعقاب نشر شريط فيديو سابق أمس يصور ثلاثة أسرى إسرائيليين تحتجزهم حماس.