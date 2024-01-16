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  • حماس تنشر فيديو تدعي فيه مقتل رهينتين إسرائيليتين وبقاء الأسيرة نوعا أرغماني على قيد الحياة

حماس تنشر فيديو تدعي فيه مقتل رهينتين إسرائيليتين وبقاء الأسيرة نوعا أرغماني على قيد الحياة

يأتي هذا الفيديو بعد شريط آخر نشر أمس يصور ثلاثة أسرى إسرائيليين تصورهم حركة حماس

i24NEWS
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الرهينتان الإسرائيليتان نوعا أرغاماني وإيتاي سفيرسكي يظهران في فيديو لحركة حماس كرهائن
الرهينتان الإسرائيليتان نوعا أرغاماني وإيتاي سفيرسكي يظهران في فيديو لحركة حماس كرهائنIn accordance with Israel's 27a law

أعلنت حركة حماس يوم الاثنين أن رهينتين إسرائيليتين محتجزتين في غزة لقيا حتفهما أثناء اعتقالهما. 

Video poster

وتعرف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الاثنين وهما إيتاي سفيرسكي البالغ من العمر 38 عاما وشخص آخر تم حجب اسمه حاليا. 

وجاء التحديث في شريط فيديو لمختطفين إسرائيليين يظهر فيه الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس نوعا أرغماني، 26 عاما، التي أشارت حماس إلى أنها لا تزال على قيد الحياة. 

في اللقطات، تتحدث أرغماني عن وفاة زملائها المعتقلين. ويأتي ذلك في أعقاب نشر شريط فيديو سابق أمس يصور ثلاثة أسرى إسرائيليين تحتجزهم حماس. 

 

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