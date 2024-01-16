إصابة جندية من الجيش الإسرائيلي خلال عملية أطلق النار على من وصفهم بأنهم "مسلحون مشتبه بهم"

قال الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة ليل الاثنين، إنه أطلق النار على من وصفهم بأنهم "مسلحون مشتبه بهم" ممن جاؤوا من جهة الحدود المصرية.

وأضاف في بيان مقتضب نقلته وكالة أنباء العالم العربي أن عدد المشتبه بهم بلغ نحو 20 بينهم كثير من المسلحين وأنه أسقط بينهم جرحى. وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.

بدوره، قال الجيش المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أحبط محاولة لتهريب المواد المخدرة جنوب منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية، وهو منفذ حدودي مع إسرائيل