التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يقضي على عشرات المسلحين ويستهدف 100 موقع صاروخي في غزة
أنتوني بلينكن حمل "مقترحاً" من واشنطن للسلطة الفلسطينية لإجراء حزمة من الإصلاحات الموسعة على أجهزتها لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب في غزة
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هجوم رعنانا: نقل 7 أطفال إلى المستشفى أحدهم حالته خطيرة
تم نقل حوالي 9 جرحى إلى مستشفيي إيخيلوف وشنايدر، من بينهم صبي في حالة خطيرة ويخضع للتخدير والتنفس الصناعي. ويعالج 6 أطفال في قسم الجراحة ووصفت حالتهم بالخفيفة إلى المتوسطة
ولا يزال جرحى الهجوم المزدوج في رعنانا يتلقون العلاج في المستشفى. حي ثأفاد مركز شنايدر للأطفال أن 7 أطفال ومراهقين يدخلون المستشفى في المؤسسة الطبية. ومن بينهم فتى يبلغ من العمر 16 عاماً يتلقى العلاج في العناية المركزة وما زالت حالته خطيرة ويتم تنفسه وتخديره.
الحكومة العراقية: القصف الإيراني على أربيل عدوان على سيادة العراق وإساءة لحسن الجوار وأمن المنطقة
الحكومة العراقية: سنتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الضربات الإيرانية ومنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن
الجيش الإسرائيلي يقضي على عشرات المسلحين ويستهدف 100 موقع صاروخي في غزة
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا : "لو كنت رئيسا لما تعرضت إسرائيل للهجوم"
🚨صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إصابة جندية من الجيش الإسرائيلي خلال عملية أطلق النار على من وصفهم بأنهم "مسلحون مشتبه بهم"
قال الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة ليل الاثنين، إنه أطلق النار على من وصفهم بأنهم "مسلحون مشتبه بهم" ممن جاؤوا من جهة الحدود المصرية.
وأضاف في بيان مقتضب نقلته وكالة أنباء العالم العربي أن عدد المشتبه بهم بلغ نحو 20 بينهم كثير من المسلحين وأنه أسقط بينهم جرحى. وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.
بدوره، قال الجيش المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه أحبط محاولة لتهريب المواد المخدرة جنوب منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية، وهو منفذ حدودي مع إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جديد، مما يرفع حصيلة العملية البرية في غزة إلى 189
واشنطن: القصف الإيراني على أربيل "متهور" ويقوض استقرار العراق
بعد مهاجمة طهران مواقع في إقليم كردستان شمال العراق، بحجة أنها تابعة للموساد، نددت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، بالهجمات الإيرانية على مواقع في مدينة أربيل بشمال العراق.
قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "نحن نعارض الضربات الصاروخية المتهورة التي تقوم بها إيران، والتي تقوض استقرار العراق".وأضاف في بيان "ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي".