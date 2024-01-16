الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك غزة ما يرفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية إلى 189
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل الرقيب في الاحتياط نيتسان شاسلر الذي يبلغ من العمر 21 عاما، من الخضيرة شمال إسرائيل، تشكيل 'حود هحانيت' سقط أثناء القتال في جنوب قطاع غزة
i24NEWS
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل الرقيب في الاحتياط نيتسان شاسلر الذي يبلغ من العمر 21 عاما، من الخضيرة شمال إسرائيل، تشكيل 'حود هحانيت' سقط أثناء القتال في جنوب قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تمت ترقيته بعد وفاته إلى رتبة رقيب أول احتياط.
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