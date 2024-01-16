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  • الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك غزة ما يرفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية إلى 189

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك غزة ما يرفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية إلى 189

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل الرقيب في الاحتياط نيتسان شاسلر الذي يبلغ من العمر 21 عاما، من الخضيرة شمال إسرائيل، تشكيل 'حود هحانيت' سقط أثناء القتال في جنوب قطاع غزة

i24NEWS
دقيقة 1
الرقيب أول (احتياط) نيتسان شيسلر
الرقيب أول (احتياط) نيتسان شيسلرIDF Spokesperson

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل الرقيب في الاحتياط نيتسان شاسلر الذي يبلغ من العمر 21 عاما، من الخضيرة شمال إسرائيل، تشكيل 'حود هحانيت' سقط أثناء القتال في جنوب قطاع غزة. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تمت ترقيته بعد وفاته إلى رتبة رقيب أول احتياط.

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