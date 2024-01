الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات من مصر بالقرب من معبر العوجة الحدودي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي عن محاولة لتهريب المخدرات على الأغلب تم إحباطها صباح اليوم الثلاثاء عند الحدود بين مصر وإسرائيل. وأفاد الجيش الإسرائيلي بوصول نحو 20 مشتبهًا بهم، من الأراضي المصرية، بينهم العديد من المسلحين، باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل المحاذية لمعبر العوجة/ نيتسانا.

وأطلق جنود الجيش الإسرائيلي الذين تواجدوا في المنطقة النار باتجاه المسلحين، ووقعت إصابات مؤكدة. وتم الإعلان عن مقتل أحد المهربين. وأفاد بيان الجيش أيضا بإصابة جندية بصورة متوسطة، أثناء إطلاق النار وتم نقلها للعلاج وأعلن لاحقا عن تحسن في حالتها.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية يوم الثلاثاء إن مصر أحبطت محاولة لتهريب المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبر على الحدود المصرية الإسرائيلية، حيث يجري تفتيش شحنات المساعدات المقدمة لقطاع غزة.

ووفقا للمصادر العربية فقد قتل أحد أعضاء المجموعة وألقي القبض على ستة من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي، المعروف بـ نيتسانا على الطرف الآخر.

ويقع معبر العوجة-نيتسانا على بعد ما يزيد قليلا عن 40 كيلومترا إلى الجنوب من معبر رفح وهو المعبر الرئيسي بين مصر وقطاع غزة.