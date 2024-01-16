الجيش الإسرائيلي يعلن عن مخاوفه على حياة الرهينة يوسي شرعابي بعد ظهوره في فيديو لحماس
ظهر شرعبي في شريط فيديو سابق ينخرط ضمن الحرب النفسية أصدرته حماس، قالت فيه إن المختطف قد فقد الحياة، مستخدمة رهينة أخرى لإعلان الخبر
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن اسم الرهينة الاسرائيلى الذى يخشى بشدة على حياته. وكان يوسي شرعبي، البالغ من العمر 53 عاماً، محتجزاً في غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وظهر شرعبي في شريط فيديو سابق ينخرط ضمن الحرب النفسية أصدرته حماس، قالت فيه إن المختطف قد فقد الحياة، مستخدمة رهينة أخرى لإعلان الخبر.
وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه أبلغ عائلات الرهينتين بشأن مخاوفهما بشأن مصيرهما في غزة، بعد نشر الفيديو الذي نشرته حماس. ولم يتمكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينها سوى التأكيد على اسم إيتاي سفيرسكي البالغ من العمر 38 عامًا.
وفي الفيديو، اضطرت نوعا أرغماني إلى الإعلان عن وفاة الرهينتين.