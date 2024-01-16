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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مخاوفه على حياة الرهينة يوسي شرعابي بعد ظهوره في فيديو لحماس

ظهر شرعبي في شريط فيديو سابق ينخرط ضمن الحرب النفسية أصدرته حماس، قالت فيه إن المختطف قد فقد الحياة، مستخدمة رهينة أخرى لإعلان الخبر

i24NEWS
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الرهينة الإسرائيلي يوسي شرعبي من فيديو حماس.
الرهينة الإسرائيلي يوسي شرعبي من فيديو حماس.Article 27A of the Israeli copyright law

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن اسم الرهينة الاسرائيلى الذى يخشى بشدة على حياته. وكان يوسي شرعبي، البالغ من العمر 53 عاماً، محتجزاً في غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وظهر شرعبي في شريط فيديو سابق ينخرط ضمن الحرب النفسية أصدرته حماس، قالت فيه إن المختطف قد فقد الحياة، مستخدمة رهينة أخرى لإعلان الخبر.

Article 27A of the Israeli copyright law
الرهينتان الإسرائيليتان نوعا أرغماني وإيتاي سفيرسكي يظهران في فيديو لحركة حماس كرهائنArticle 27A of the Israeli copyright law

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه أبلغ عائلات الرهينتين بشأن مخاوفهما بشأن مصيرهما في غزة، بعد نشر الفيديو الذي نشرته حماس. ولم يتمكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينها سوى التأكيد على اسم إيتاي سفيرسكي البالغ من العمر 38 عامًا.

وفي الفيديو، اضطرت نوعا أرغماني إلى الإعلان عن وفاة الرهينتين.

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