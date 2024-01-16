مكتب نتنياهو: ادعاء جنوب أفريقيا بأن رئيس الوزراء حرض على الإبادة الجماعية مثير للسخرية وكاذب

أصدر مكتب رئيس الوزراء صباح اليوم (الثلاثاء) بيانا تطرق من خلاله إلى التصريح الذي يتم بموجبه في لاهاي تدعيم الادعاء بأن رئيس الوزراء شجع جنوده على تنفيذ إبادة جماعية لأهل غزة عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر على بلدات الغلاف.

وكان نتنياهو قد اقتبس بنفسه من التوراة حينها آية تقول "اذكروا ما فعل بكم عماليق". وبالتالي فقد وصف نتنياهو الاتهام بـ "السخيف"، مضيفا أن "هذا الادعاء الكاذب والسخيف يكشف عن جهل تاريخي عميق".

وبحسب نتنياهو، فإن "عماليق هاجم بني إسرائيل بوحشية بعد الخروج من مصر. وعلى مر الأجيال، كانت المقارنة مع عماليق تهدف إلى وصف أولئك الذين يسعون إلى تدمير الشعب اليهودي. وفي أيامنا، تستهدف هذه المقارنة أولاً وقبل كل شيء النازيين. ولهذا السبب فإن الكلمات التي تظهر على الملصق في العرض الدائم في ياد فاشيم تدعو الزوار إلى "تذكروا ما فعله عماليق بكم". وتظهر هذه الآية حتى في لاهاي في موقع تذكاري لليهود الهولنديين الذين قُتلوا في المحرقة.

وفي انتظار قرار قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أوضح مكتب نتنياهو أنه "من البديهي أن أيا من هذه التصريحات لا يحرض على القتل الجماعي للشعب الألماني. وبالمثل، في إشارة رئيس الوزراء إلى عماليق لم تكن هناك نية للتحريض على إبادة الفلسطينيين، بل لوصف المذبحة الرهيبة التي نفذها إرهابيو حماس في 7 أكتوبر وضرورة محاربتهم".

ووفقا للنشر في واينت، فقد قدمت جنوب أفريقيا شريط فيديو يعود تاريخه إلى 7 أكتوبر/تشرين الأول، يظهر فيه جنود الجيش الإسرائيلي وهم يرقصون ويغنون "سنمحو نسل عماليق" و"ليس هناك غير متورطين (مدنيين)".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا ضمنت طلبها إلى محكمة العدل الدولية تصريحات صدرت عن شخصيات إسرائيلية سياسية وغير سياسية بما في ذلك مغنيين ذائعي الصيت مثل آيال غولان تدعو إلى "محو غزة" و"حرق القرية".