قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: "مستعدون أكثر من أي وقت مضى" لتوسيع القتال في لبنان

أعلن اللواء أوري جوردين، قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب عالية وسط تصاعد الهجمات على الحدود، متحدثًا إلى الكتيبة 5030 خلال تدريب شمل محاكاة عملية في لبنان. وقال القائد "التمرين الذي نقوم به هو جزء من أهمية زيادة جاهزيتنا لتوسيع القتال والهجوم على لبنان. نحن أكثر استعدادا لذلك من أي وقت مضى، الليلة إذا اضطررنا لذلك".

وأضاف جوردين "سنواصل العمل على تعزيز استعداداتنا وتقييماتنا والمضي قدما".

وتابع الجنرال "في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ذهبنا إلى الحرب، حرب من أجل وطننا. لقد حضرتم جميعا قبل فترة طويلة من استدعائنا لكم للقيام بهذه المهمة الدفاعية. وحتى الآن يتم نشر عشرات الآلاف من الجنود للقيام بالدفاع على الحدود الشمالية للبنان". قال الجنرال.

IDF Spokesperson

ووصف جوردين الأحداث الأخيرة قائلاً: "لقد ضربنا الكثير من الخلايا على الجانب الآخر، وتضررت أكثر من 150 وحدة وتم تعطيل جانب كبير من القدرات. إننا نتعامل كثيرًا مع تعطيل القدرات، وتقويض قدرات حزب الله ودفعه خلف الحدود".

وخلص إلى أنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب التعامل معه من أجل النجاح في تحقيق النتيجة المرجوة وهي تحسين الوضع الأمني حتى نتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم".