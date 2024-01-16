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الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارات غير عادية على وادي السلوقي جنوب لبنان

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجومًا مشتركًا على العديد من أهداف منظمة حزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية

i24NEWS
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وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل، 15 يناير 2024
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق قذائف باتجاه لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع لبنان، شمال إسرائيل، 15 يناير 2024Yonatan Sindel/Flash90

اكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء قيامه بتنفيذ غارات جوية غير عادية فوق منطقة السلوقي الذ يمتد من طراف بلدة عيترون حتى وادي الحجير جنوب لبنان وصفت بأنها الأعنف منمذ بدء الاشتباكات.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجومًا مشتركًا على العديد من أهداف منظمة حزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية.

وفي وقت قصير، تم الانتهاء من الهجوم على عشرات المواقع والمباني العسكرية والبنية التحتية للأسلحة التابعة لمنظمة حزب الله.

https://twitter.com/i/web/status/1747227201492394035

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ويستخدم حزب الله منطقة الوادي على نطاق واسع لأغراضه الحربية، وقد قام بزرع العشرات من الوسائل والبنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة الحرجية والتي تهدف إلى إيذاء المدنيين والجنود.

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