الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارات غير عادية على وادي السلوقي جنوب لبنان

اكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء قيامه بتنفيذ غارات جوية غير عادية فوق منطقة السلوقي الذ يمتد من طراف بلدة عيترون حتى وادي الحجير جنوب لبنان وصفت بأنها الأعنف منمذ بدء الاشتباكات.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجومًا مشتركًا على العديد من أهداف منظمة حزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية.

وفي وقت قصير، تم الانتهاء من الهجوم على عشرات المواقع والمباني العسكرية والبنية التحتية للأسلحة التابعة لمنظمة حزب الله.