الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارات غير عادية على وادي السلوقي جنوب لبنان

اكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء قيامه بتنفيذ غارات جوية غير عادية فوق منطقة السلوقي الذ يمتد من طراف بلدة عيترون حتى وادي الحجير جنوب لبنان وصفت بأنها الأعنف منمذ بدء الاشتباكات.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجومًا مشتركًا على العديد من أهداف منظمة حزب الله في منطقة وادي السلوقي بجنوب لبنان باستخدام الطائرات المقاتلة والمدفعية.

وفي وقت قصير، تم الانتهاء من الهجوم على عشرات المواقع والمباني العسكرية والبنية التحتية للأسلحة التابعة لمنظمة حزب الله.

https://twitter.com/i/web/status/1747227201492394035 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويستخدم حزب الله منطقة الوادي على نطاق واسع لأغراضه الحربية، وقد قام بزرع العشرات من الوسائل والبنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة الحرجية والتي تهدف إلى إيذاء المدنيين والجنود.