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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على يحيى السنوار

تأتي هذه العقوبات بعد عقوبات اخرى فرضتها دول اوروبية والحكومة اليابانية

i24NEWS
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يحيى السنوار
يحيى السنوارAP Photo/Adel Hana, File

أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم عن إدخال قائد حماس يخيى الستوار الى قائمة الإرهاب ونتيجة لذلك فرضت عليه عقوبات اقتصادية. 

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ووفقا للبيان الصادر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد سيتمكنون من تجميد أموال وأصول السنوار - يأتي ذلك بعد قيام عدد من الدول في اوروبا بينها فرنسا وبريطانيا باتخاذ خطوات شبيهة بعد هجوم 7 أكتوبر. وذكر أنه يحظر على جهات اوروبية توفير تمويل أو موارد اقتصادية أخرى للسنوار. 

وأفيد الشهر الماضي بأن حكومة اليابان فرضت عقوبات شخصية ضد المسؤولين في حماس يحيى السنوار، محمد ضيف ومروان عيسى. ووفقا لبيان الحكومة اليابانية، العقوبات شملت تجميد أصول شخصية، المدفوعات والتحويلات. 

 

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