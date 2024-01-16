تقرير: وفد أمني وعسكري إسرائيلي يزور مصر لبحث الوضع الأمني على الحدود المشتركة

من المتوقع أن يقوم وفد أمني وعسكري إسرائيلي بزيارة إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت به مصادر مصرية مطلعة على جهود القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية "للعربي الجديد"، وذلك بهدف بحث الوضع الأمني على الحدود المشتركة، في أعقاب الاشتباكات التي قال الجيش المصري إنها وقعت مع "مسلّحين ومهربو مخدرات".

وكشف مصدر مصري "للعربي الجديد"، أن اتصالات مشتركة جرت بين المسؤولين في مصر وإسرائيل، أسفرت عن الاتفاق على لقاء في اجتماع أمني بين الجانبين، وزيارة للوفد الذي من المقرّر أن يبحث وضع آليات تضمن عدم تكرار مثل تلك الأحداث، وضمان أمن المنطقة الحدودية.

وأكد المصدر نفسه، أنه مساء اليوم الثلاثاء، سيصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، حيث ستنصبّ المباحثات على مراجعة الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي، سواء تلك التي بين مصر والنقب، وكذلك الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأرجع المصدر الواقعة إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في المنطقة، في ظل ما يحدث بقطاع غزة، حيث كان قد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء، أن مصر أحبطت محاولة لتهريب المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبر على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وأوضح أنه تم ضبط نحو 174 كيلوغراماً من المخدرات، بينما قُتل أحد أعضاء المجموعة، وأُلقي القبض على ستة من المهربين جنوب معبر العوجا الحدودي.