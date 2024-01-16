قائد بالجهاد الإسلامي يكشف عن التدريبات التي خاضها في ايران

نشر جهاز الشاباك اليوم جزءا من التحقيقات مع باسل مهدي، قائد في الجهاد الإسلامي اعتقلته القوات الإسرائيلية في قطاغ غزة ونقل للتحقيق في إسرائيل. ووصف مهدي خلال التحقيق معسكر التدريبات التي خاضها في قاعدة عسكرية ايرانية، حيث نقله جنود ايرانيون ضمن مجموعة من 15 حتى 20 ناشطا من الجهاد الإسلامي من غزة، لبنان وسوريا.

وقال مهدي :"القائد اتصل معي وأبلغني أنه يجب أن أسافر الى ايران لدورة قنص، والذي سأستفيد منه وسيرتفع المعاش الذي أتلقاه بعد عودتي". واضاف مهدي للمحققين "سافرت من غزة الى مصر، وتواجدت هناك على مدار أسبوعين ، من هناك سافرت الى سوريا لعدة ايام وبعدها الى لبنان، وبعد أسبوعين سافرنا من سوريا الى ايران".

وتحدث مهدي عن الدورة التي تلقاها وقال :"استمرت الدورة في ايران 15 يوما، وشملت تدريبات بدنية وتدريبات على إطلاق النار من أسلحة مختلفة" وتابع "على مدار أربعة ايام تدربنا على كلاشنكوف لمسافة 100 متر، وخمسة أيام تدربنا على مسافة 100 متر حتى 150 متر، ستة ايام تدربنا على الدراغونوف (نوع من بنادق القنص). تدربنا على إطلاق النار تجاه الحجارة، أخداف وبالونات على مسافة 300 متر" واضاف خلال التحقيقات إن "هناك نشطاء خاضوا في ايران دورات وتدريبات بمجال المدفعية والصواريخ في ايران".