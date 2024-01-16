أسلحة حماس .. أين تصنع؟

تطرق التحليل الأخير الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إلى أصول الأسلحة التي استخدمتها حماس خلال الصراع الذي دام ثلاثة أشهر.

وبحسب التحقيق، الذي يستند إلى أكثر من 150 مقطع فيديو وصورة، عن مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك البنادق الإيرانية الدقيقة، وبنادق هجومية من طراز AK-47 الصينية والروسية، وقذائف صاروخية مصنعة في كوريا الشمالية وبلغاريا، وصواريخ مضادة للدبابات منتجة محليًا في غزة.

وتصور النتائج التي توصلت إليها وكالة أسوشيتد برس ترسانة متنوعة من الأسلحة التي جمعتها حماس، ويبدو أن العديد من الأسلحة جديدة نسبيا.

وعلى الرغم من الحصار الإسرائيلي، يبدو أن حماس وجدت طرقًا لإدخال هذه الأسلحة إلى قطاع غزة، ربما عبر طرق سرية مثل الأنفاق أو الشحنات المخفية.

IDF Spokesperson

واعترف المتحدث باسم حماس غازي حمد بالبحث المكثف الذي تقوم به الحركة للحصول على الأسلحة والدعم السياسي والمساعدات المالية. لكنه امتنع عن تحديد المصادر أو طرق التهريب.

ويشير التقرير إلى أن الأسلحة تشمل أصول روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية ودول حلف وارسو السابقة.

Tsahal

ويكمن عدم اليقين في ما إذا كانت هذه الأسلحة قد تم توفيرها مباشرة من قبل الحكومات أو تم الحصول عليها من خلال السوق السوداء المزدهرة السائدة في المناطق التي مزقتها الحرب مثل العراق وليبيا وسوريا.

وفي هذا السياق، يشير الخبير العسكري، إن آر جينزن جونز، مدير خدمات أبحاث التسلح في أستراليا، إلى أن غالبية الأسلحة من أصل روسي أو صيني أو إيراني، مع وجود أسلحة كورية شمالية وأسلحة حلف وارسو السابقة في الترسانة.

IDF Spokesperson

أحد الأسلحة البارزة التي تم تسليط الضوء عليها هي بندقية القنص الإيرانية الصنع AM-50 "صياد"، المعروفة برصاصتها القوية من عيار 50. ولم تظهر في غزة فحسب، بل ظهرت أيضاً في ساحات القتال في اليمن وسوريا.

ويشير التقرير أيضًا إلى أسلحة العصر السوفييتي التي تم تقليدها وتصنيعها في إيران والصين، بما في ذلك أنواع مختلفة من نظام 9M32 Strela المصمم روسيًا، وهو نظام صاروخي محمول مضاد للطائرات.

استعادت القوات الإسرائيلية أسلحة من مقاتلي حماس، بما في ذلك ما يبدو أنه ألغام مضادة للدبابات من طراز TC/6 إيطالية التصميم.

ويشير الخبراء إلى أن إيران، التي يتهمها الجيش الإسرائيلي والمسؤولون الأمريكيون بدعم حماس بالمال والتدريب والأسلحة، ربما تكون قد نسخت هذه الألغام في صناعة الأسلحة لديها.

U.S. CENTCOM

وعلى الرغم من التواصل مع الممثلين الإيرانيين في الأمم المتحدة، لم تتلق وكالة أسوشييتد برس أي رد بشأن ما إذا كانت الحكومة قد زودت حماس بالأسلحة.

والجدير بالذكر أنه بعد أسبوع من سعي وكالة الأسوشييتد برس للحصول على إجابات، أصدرت حماس مقطع فيديو يظهر مسلحين في غزة يقومون بتصنيع نسخهم الخاصة من بندقية القنص الإيرانية AM-50.