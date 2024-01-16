أسلحة حماس .. أين تصنع؟
وعلى الرغم من الحصار الإسرائيلي، يبدو أن حماس وجدت طرقًا لإدخال هذه الأسلحة إلى قطاع غزة، ربما عبر طرق سرية مثل الأنفاق أو الشحنات المخفية.
تطرق التحليل الأخير الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إلى أصول الأسلحة التي استخدمتها حماس خلال الصراع الذي دام ثلاثة أشهر.
وبحسب التحقيق، الذي يستند إلى أكثر من 150 مقطع فيديو وصورة، عن مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك البنادق الإيرانية الدقيقة، وبنادق هجومية من طراز AK-47 الصينية والروسية، وقذائف صاروخية مصنعة في كوريا الشمالية وبلغاريا، وصواريخ مضادة للدبابات منتجة محليًا في غزة.
وتصور النتائج التي توصلت إليها وكالة أسوشيتد برس ترسانة متنوعة من الأسلحة التي جمعتها حماس، ويبدو أن العديد من الأسلحة جديدة نسبيا.
وعلى الرغم من الحصار الإسرائيلي، يبدو أن حماس وجدت طرقًا لإدخال هذه الأسلحة إلى قطاع غزة، ربما عبر طرق سرية مثل الأنفاق أو الشحنات المخفية.
واعترف المتحدث باسم حماس غازي حمد بالبحث المكثف الذي تقوم به الحركة للحصول على الأسلحة والدعم السياسي والمساعدات المالية. لكنه امتنع عن تحديد المصادر أو طرق التهريب.
ويشير التقرير إلى أن الأسلحة تشمل أصول روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية ودول حلف وارسو السابقة.
ويكمن عدم اليقين في ما إذا كانت هذه الأسلحة قد تم توفيرها مباشرة من قبل الحكومات أو تم الحصول عليها من خلال السوق السوداء المزدهرة السائدة في المناطق التي مزقتها الحرب مثل العراق وليبيا وسوريا.
وفي هذا السياق، يشير الخبير العسكري، إن آر جينزن جونز، مدير خدمات أبحاث التسلح في أستراليا، إلى أن غالبية الأسلحة من أصل روسي أو صيني أو إيراني، مع وجود أسلحة كورية شمالية وأسلحة حلف وارسو السابقة في الترسانة.
أحد الأسلحة البارزة التي تم تسليط الضوء عليها هي بندقية القنص الإيرانية الصنع AM-50 "صياد"، المعروفة برصاصتها القوية من عيار 50. ولم تظهر في غزة فحسب، بل ظهرت أيضاً في ساحات القتال في اليمن وسوريا.
ويشير التقرير أيضًا إلى أسلحة العصر السوفييتي التي تم تقليدها وتصنيعها في إيران والصين، بما في ذلك أنواع مختلفة من نظام 9M32 Strela المصمم روسيًا، وهو نظام صاروخي محمول مضاد للطائرات.
استعادت القوات الإسرائيلية أسلحة من مقاتلي حماس، بما في ذلك ما يبدو أنه ألغام مضادة للدبابات من طراز TC/6 إيطالية التصميم.
ويشير الخبراء إلى أن إيران، التي يتهمها الجيش الإسرائيلي والمسؤولون الأمريكيون بدعم حماس بالمال والتدريب والأسلحة، ربما تكون قد نسخت هذه الألغام في صناعة الأسلحة لديها.
وعلى الرغم من التواصل مع الممثلين الإيرانيين في الأمم المتحدة، لم تتلق وكالة أسوشييتد برس أي رد بشأن ما إذا كانت الحكومة قد زودت حماس بالأسلحة.
والجدير بالذكر أنه بعد أسبوع من سعي وكالة الأسوشييتد برس للحصول على إجابات، أصدرت حماس مقطع فيديو يظهر مسلحين في غزة يقومون بتصنيع نسخهم الخاصة من بندقية القنص الإيرانية AM-50.