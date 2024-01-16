مئات الكيلومترات تحت الأرض:"شبكة الأنفاق الضخمة التي أذهلت الجيش الإسرائيلي"

تطرق تقرير موسع لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى شبكة الأنفاق الضخمة لحركة حماس في قطاع غزة، وافيد بأن الجيش يقدر وجود ما لا يقل عن 5700 مدخلا للأنفاق.

وقال مسؤولون ومقاتلون إسرائيليون تواجدوا في الأنفاق ، الى جانب مسؤولين أمريكيين في الحاضر والماضي مطلعين على الموضوع إن حجم وعمق وجودة الأنفاق التي بنيت من قبل حماس أذهلتهم. ايضا جزء من الأجهزة التي استخدمت ببناء الأنفاق ووثقت في الفيديوهات فاجأت الجيش الإسرائيلي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قدر الجيش الإسرائيلي أن طول جميع الأنفاق يصل إلى 400 كيلومتر. ويقدر كبار المسؤولين العسكريين الآن أن طول هذه الأنفاق أكبر بكثير، إذ يتراوح بين 560 و720 كيلومترا. ويقدر اثنان من كبار المسؤولين أن هناك نحو 5700 فتحة تؤدي إلى الأنفاق.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، في اجتماع عام 2023، إن الأنفاق لن تكون عاملا في حرب مستقبلية ضد حماس، بسبب قوة الجيش الإسرائيلي. لكن هذا ثبت بصورة مختلفة تماما.

وأظهرت وثيقة من عام 2022 أن حماس استثمرت مليون دولار في أبواب الأنفاق وورش العمل تحت الأرض في خان يونس وحدها. وقدرت شعبة المخابرات مؤخرا أن هناك 160 كيلومترا من الأنفاق في خان يونس وحدها، حيث تدور معظم المعارك حاليا.

ووفقا لوثيقة أخرى، منذ عام 2015، استثمرت حماس 3 ملايين دولار في الأنفاق في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك تلك التي بنيت تحت البنية التحتية المدنية والمواقع الحساسة مثل المستشفيات والمدارس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه حدد نوعين من الأنفاق - تلك التي يستخدمها القادة وتلك المخصصة للناشطين المبتدئين. الأنفاق المخصصة للقادة أعمق وأكثر راحة، وتسمح بالبقاء فيها لعدد أطول من الأيام، وفي بعض الأحيان تحتوي على بلاط سيراميك. أما الأنفاق الأخرى بمستوى أقل، وأحياناً ليست عميقة

كما اشير الى أن الجيش الإسرائيلي عثر على وثائق لعائلات "استضافت" انفاقا في بيوتها الخاصة. وأفيد أنه في أحد الحالات، عثر جنود الجيش الإسرائيلي على أنفاق في بيت حانون شمال غزة، استخدموها للعثور على الأنفاق وتدميرها.

من جانب صرح مقاتل بوحدة الاحتياط بسلاح الهندسة لصحيفة "نيويورك تايمز" إن اشرف على تدمير نحو نفق جميعها كانت مفخخة ، وقال ان وحدته عثرت على عبوات ناسفة مخبأة داخل الجدران، بما يشمل التي يمكن تشغيلها عن بعد.

ووفقا للمقاتل ، إن العبوة الناسفة الأكبر التي عثر عليها صنعت داخل مصنع وتحمل رقما تسلسليا وقال إن "انفجر كان سيقتل كل من في النفق وبالقرب منه"