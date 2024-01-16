الجيش الإسرائيلي يدمر نفقاً استراتيجياً لحركة حماس يربط بين شمال وجنوب قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه نجح في تدمير نفق استراتيجي تحت محور صلاح الدين الواصل بين شمال غزة وجنوبها، مؤكدا في بيان له، أن قوات من الوحدة 646 وقوات "يهلوم" التابعة لفرقة الهندسة دمروا أنفاقا استراتيجية لحركة حماس.

وكان هذا المعبر يعتبر رئيسيا لنشطاء حماس، مما يسهل تحركاتهم بين المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، ويمتد المسار لمئات الأمتار وعمقه تسعة أمتار، حيث قال الجيش إن "مسلحي حماس استعملوه لنقل المسلحين من الشمال الى جنوب القطاع".

ويشكل تدمير هذا النفق بجسب البيان ضربة كبيرة لحركة حماس، حيث يعطل طرق النقل السرية ويعوق حركة المسلحين عبر مناطق مختلفة من قطاع غزة.

IDF Spokesperson

وتساهم العملية في الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي لتفكيك البنية التحتية لحماس ومنع المنظمة من تنفيذ هجمات.

ونتيجة لنشاطات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وفقا للبيان، تم إنشاء طرق مرور بديلة لضمان السلامة وسهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية.