البيت الأبيض يكشف عن مفاوضات مكثقة للتوصل لصفقة لإعادة المختطفين الإسرائيليين في غزة

كشف البيت الأبيض مساء الثلثاء أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مكثفة لإعادة المختطفين الإسرائيليين من غزة مع قطر، وفي المقابل أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ان طائرات قطرية ستقلع الاربعاء الى مصر لتوصيل الأدوية للمختفطين الإسرائيليين في القطاع.

وذكر المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي "لم نوقف جهودنا لإعادة المختطفين، مبعوث الإدارة الأمريكية الى الشرق الأوسط في الدوحة وشارك في "مناقشات جادة ومكثفة للغاية" مع القطريين بشأن الصفقة، مشددا على أنه المبعوث يركز جهوده لاعادة المختطفين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وأضاف "نأمل أن تؤتي ثمارها قريبا".

واضاف كيربي إنه في هذه الأثناء، انتقل الجيش الإسرائيلي إلى قتال أقل كثافة في شمال غزة، وسيفعل ذلك قريباً في جنوب غزة أيضاً. وفي الوقت نفسه، تستعد واشنطن لزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنهم لا يعرفون اختراق بالمفاوضات لصفقة تبادل مختطفين تحدث عنها البيت الأبيض وأضافوا إنهم يعملون بجد لتقليص الفجوات. وقال مسؤولون سياسيون وفقا لموقع "واينت" إن "القطريين يدفعون بشدة صفقة مختطفين اخرى لكن حماس تواصل طلبها وقف القتال واذا لا يوجد ما يمكن الحديث عنه, اسرائيل ستكون سعيدة بأن يكون اتفاق مشابه للاتفاق السابق بدون التنازل عن باقي أهداف الحرب".

وعلى صعيد متصل أكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية انه استمرارا لاتفاق توصل اليه رئيس الموساد ددي برنياع مع قطر عن تزويد المختطفين الإسرائيليين بالأدوية من المتوقع أن تقلع طائرة الاربعاء طائرتين لسلاح الجو القطري الى مصر محملتين بالأدوية التي تم شراؤها في فرنسا وفقا لقائمة جهزت في إسرائيل وفقا لاحتياجات المختطفين "مع وصول الطائرات الى مصر، ستنقل الأدوية من جانب ممثلين قطريين الى قطاع عزة- ومن هناك الى المختطفين".