التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد أبرز قادة المسلحيين في الضفة الغربية، ويحبط هجومًا وشيكًا واسع النطاق
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين خلال القتال في غزة أمس الثلاثاء، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 192.
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في غارة جوية قرب نابلس: قُتل أحد أبرز قادة المسلحين في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه في الغارة الجوية التي وقعت في وقت سابق بالقرب من مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس، قُتل عبد الله أبو شلال، أحد قادة الرئيسيين في الضفة الغربية.
وأفيد أيضًا أن أبو شلال وأربعة مسلحين آخرين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم كبير في إسرائيل في الإطار الزمني القريب. تم القضاء على الخلية بواسطة طائرة بعد تلقي معلومات استخباراتية من الشاباك، وبعد التصفية تم العثور على أسلحة في سيارة الخلية
تقرير : مقتل 3 فلسطينيين في "غارة جوية إسرائيلية" قرب نابلس
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن "ثلاثة شبان فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية" قرب مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ"وفا" إن الثلاثة كانوا يستقلون مركبة - تم قصفها من الجو واشتعلت فيها النيران - ثم حاصرتها جيبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، ومنعت، على حد قولها، قوات الإنقاذ من الوصول إلى مكان الحادث.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين خلال القتال في غزة أمس الثلاثاء، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 192.
هم:
الرقيب الرئيسي. (احتياط) زكريا بيسك هابر، 32 عاماً، من الكتيبة 87 التابعة للواء 14 مدرع، من القدس.
الرقيب. الرائد (احتياط) يائير كاتس، 34 عامًا، وهو أيضًا من الكتيبة 87 في اللواء 14 مدرع، من حولون.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن كلاهما قُتلا أثناء القتال في شمال غزة.
وقال الجيش إن اثنين آخرين من جنود الاحتياط أصيبا بجروح خطيرة، أحدهما خلال القتال في شمال غزة، والثاني في منطقة حدود غزة في إسرائيل.