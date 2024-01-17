في غارة جوية قرب نابلس: قُتل أحد أبرز قادة المسلحين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه في الغارة الجوية التي وقعت في وقت سابق بالقرب من مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس، قُتل عبد الله أبو شلال، أحد قادة الرئيسيين في الضفة الغربية.

وأفيد أيضًا أن أبو شلال وأربعة مسلحين آخرين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم كبير في إسرائيل في الإطار الزمني القريب. تم القضاء على الخلية بواسطة طائرة بعد تلقي معلومات استخباراتية من الشاباك، وبعد التصفية تم العثور على أسلحة في سيارة الخلية