الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين في صفوفه لترتفع حصيلة العملية البرية إلى 192

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين من جنود الاحتياط خلال القتال في غزة أمس الثلاثاء، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 192.

وكشف الجيش عن الأسماء وهم:

الرقيب الرئيسي. (احتياط) زكريا بيسك هابر، 32 عاماً، من الكتيبة 87 التابعة للواء 14 مدرع، من القدس.

الرقيب. الرائد (احتياط) يائير كاتس، 34 عامًا، وهو أيضًا من الكتيبة 87 في اللواء 14 مدرع، من حولون.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن كلاهما قُتلا أثناء القتال في شمال غزة.

وأضاف الجيش أن اثنين آخرين من جنود الاحتياط أصيبا بجروح خطيرة، أحدهما خلال القتال في شمال غزة، والثاني في منطقة حدود غزة في إسرائيل.