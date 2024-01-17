المعيقات التي سيواجهها الجيش الإسرائيلي بالعملية للسيطرة على خانيونس

تطرقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء الى خطة للجيش الإسرائيلي للسيطرة على شبكة انفاق جنوب قطاع غزة.

وذكر التقرير أن العميد دان جولدفوس، قائد لواء المظليين 98، تم تكليفه باحتلال خانيونس أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة وهوالتحدي الأكثر تعقيدًا للجيش الإسرائيلي حتى الآن. ولا يزال الجنود يحققون في متاهة الأنفاق، ويطمحون إلى تطويق مسلحي حماس الذين بنوها، بينما يقومون بالمناورات البرية فوق وتحت الأرض لإخراجهم من المنطقة.

وصرح جولدفوس للصحيفة إن "هذا عمل قذر". الجيش الإسرائيلي يسيطر بصورة كبيرة شمال غزة بعد القصف العنيف تحولت غالبية مناطق المدينة الى أنقاض مع عدد كبير من الأنفاق"

مع ذلك، ذكرت "وول ستريت جورنا" ان تقدم إسرائيل في الجنوب وصل الى طريق مسدود. القوات تقترب من أعداد مكتظة من اللاجئين الفلسطينيين والذين لا يوجد لهم مكان يهربون اليه، والمطالبات الدولية المتزايدة في ظل عدد القتلى والمصابين الكبير في غزة، الأمر الذي يزيد الضغوطات على إسرائيل لتغيير التكتيكات القتالية. ووفقا للتقديرات، تقريبا يوجد مليونين من اللاجئين المحصورين داخل منطقة صغيرة والتي يمكن لحماس ان يتحرك بها ايضا.

يوضح حسين ايبيش -باحث كبير في معهد دول الخليج العربي للصحيفة :"حاليا ، عندما يتواجد الغزيون بكثافة كبيرة جنوب القطاع، إسرائيل لن تتمكن من القيام ما قامت به شمال القطاع بدون وقوع مئات آلاف القتلى وهو أمر لن تدعمه الولايات المتحدة".

ومن ناحية أخرى فإن المفاوضات السياسية بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية الرئيسية بشأن من ينبغي له أن يدير قطاع غزة في اليوم التالي من الحرب متوقفة، الأمر الذي يزيد من تعقيد الحرب. وغياب أي حكومة في غزة يجعل من الصعب جلب المساعدات الإنسانية، واستعادة لنظام وتوفير الخدمات الأساسية في غزة، أو إعادة سكان غزة إلى الشمال. ويخشى الجيش الإسرائيلي أن تحاول حماس استغلال الفراغ والعودة إلى المناطق التي يخليها الجيش

وتعتبر خانيونس، ثاني أكبر مدينة غزة ، مسقط رأس عدد كبير من قيادات حماس بما يشمل السنوار، ويعتقد الكثير من المسؤولين الإسرائيليين أن السنوار يختبأ هناك داخل الأنفاق مع المختطفين الإسرائيليين، وبدأت العملية العسكرية للسيطرة على خانيونس في كانون ثاني/ديسمبر الماضي.

ويعلق جولدفوس عن شبكة الأنفاق في خانيونس"المتاهات هنا أوسع بكثير من غزة نفسها".

لذلك فإنه كما ذكر سابقا فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه إسرائيل في هذه المرحلة هي فرار المدنيين الى الجنوب حتى مدينة رفح، آخر ساحة معركة ونقطه تجمع لحماس، مع وجود حشود كبيرة من الناس محاصرين بين الجيش وحماس، ويشار الى أن عدد سكان رفح الذين كان عددهم قبل الحرب حوالي 300 الف نسمة الى 1.3 مليون نسمة حاليا، ويعيش معظم اللاجئين حاليا في خيام، وفي أجزاء أخرى من المدينة لم يكن هناك حتى مكان لنصب خيمة.