بصورة غير عادية إسرائيل لن تفتش شحنات الأدوية التي سيتم إدخالها للمختطفين في غزة

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم إن الاتفاق لإدخال الأدوية للمختطفين بوساطة قطر وفرنسا ينص على أنه مقابل كل علبة دواء سيتم نقل ألف علبة دواء للفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف أنه تم الاتفاق على عدم قيام الجيش الإسرائيلي بتفتيش شحنات الأدوية الواردة، ووافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصورة غير عادية على عدم تفتيش الشحنة،ولأول مرة في الحرب.

وزعم أبو مرزوق أن "فرنسا طلبت تزويد الأدوية- لكننا رفضنا لعدم ثقتنا بهم، بسبب موقفهم الداعم لإسرائيل ..نحن من طلبنا من إخوتنا القطريين تزويد الأدوية بسبب ثقتنا بهم ، وهم وافقوا مشكورين".

وقال أبو مرزوق أيضًا إن الاتفاق ينص على زيادة إدخال الغذاء والمساعدات للقطاع، وأن الصليب الأحمر سيوفر الأدوية في أربعة مستشفيات في جميع أنحاء القطاع. وأضاف "نحن من حدد الكمية والوسيط وآلية التوزيع وإيصال الدواء إلى شمال غزة رغم المنع والرفض الإسرائيلي منذ 100 يوم".

ومن المنتظر أن يدخل اتفاق نقل الأدوية للمختطفين وقطاع غزة حيز التنفيذ اليوم. وهبطت صباح اليوم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو القطري تحمل أدوية ومساعدات في مطار العريش بشمال سيناء، ومن المنتظر أن تصل اليوم أيضا طائرة قطرية أخرى إلى العريش. وبموجب الاتفاق، سيتم نقل الأدوية من سيناء إلى غزة.

ووفقا للبيان القطري، تم الاتفاق على إدخال أدوية وشاحنات مساعدات الى سكان غزة مقابل تسليم الأدوية للمختطفين الموجودين في أسر حماس. ديوان رئيس الحكومة قال أمس إن الأدوية تم شراءها من فرنسا، وفقا للاحتياجات الطبية للمختطفين. وقال مكتب نتنياهو إن الطائرات القطرية ستصل إلى مصر، من بين أمور أخرى، "بتوجيهات من رئيس الحكومة وبعد تفاهمات رئيس الموساد ديدي بارنياع مع قطر".