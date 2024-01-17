إصابة جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة خلال عملية في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن جندي احتياط أصيب بجروح خطيرة خلال عملية في الضفة الغربية، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار كثيف ومتفجرات.

وكانت قوات الأمن الإسرائيلية، قامت بعمليات اعتقال 7 مطلوبين في مخيم طولكرم للاجئين.

وخلال العملية، ألقيت عبوات ناسفة وأطلقت أعيرة نارية. وعلى هذا النحو، وجه الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار لضرب خلية مسلحة مسلحة في المنطقة.

وأصيب جندي احتياط بطلقات نارية خلال هذه العملية التي بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي كانت لا تزال مستمرة. وقبل بدء القتال، تم العثور على عشرات العبوات الناسفة تحت الطرق.

وفي عملية منفصلة في الضفة الغربية، بدأت قوات الأمن في رسم خرائط لمنازل المسلحين الذين نفذوا هجوم طعن دهس في رعنانا يوم الاثنين.

وتم إغلاق مطبعة تستخدمها حماس لطباعة مواد دعائية في منطقة بيت عنان، وتمت مصادرة المعدات.