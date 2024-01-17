عين أبو عبيدة أثارت اهتمام الجيش الإسرائيلي، لماذا؟

ذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن شريط الفيديو الذي نشره المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام- الذراع العسكرية لحماس ضد إسرائيل الاثنين الماضي أثار اهتمام الجيش الإسرائيلي، حيث ذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه يمكن تمييز أن إحدى عيني أبو عبيدة أكبر من الأخرى :"كل ما يتابعه بدقه يمكن أن يميز التغيير في عينه، رغم أنه كان يغطي وجهه بالكوفية فإنه كانت لديه عين أكبر من الأخرى بصورة غير عادية".

مسؤول عسكري يقدر أن عبيدة أصيب بالهجمات الإسرئيلية، وأنه أصيب بشكل ما أو بآخر، أو أنه يعاني من مرض لا يوجد له دواء مناسب. "هذه نقطة مثيرة حيث قلل من نشاطه خلال الفترة الأخيرة.

يثير أبو عبيدة وفق التقرير حديثا متنوعا داخل الجهاز الأمني عموما، وفي مجتمع الاستخبارات على وجه الخصوص. ووفقا لمسؤول أمني كبير "جهاز الأمن الإسرائيلي منح لأبو عبيدة بالنمو والتطور والتسبب بضرر لإسرائيل بدلا من اغتياله مثل باقي القادة الآخرين". وقال هذا المسؤول إنه "رغم أنه شخص واحد لكنه يوجه كثيرين لإثارة دعاية كاذبه ضد إسرائيل، حرب نفسية مدروسة جدا تؤثر على المجتمع الإسرائيلي بما يشمل الحملة البرية والمختطفين، علاوة على ذلك، فإنه يتم استخدام وسال الإعلام الغربية التقليدية ومواقع التواصل لنشر الأكاذيب، والهلع والخوف" وينسب هذا المسؤول لأبو عبيدة فكرة توثيق هجوم حماس في 7 أكتوبر ونشر المشاهد بمواقع التواصل الاجتماعي.ودعا هذا المسؤول الإسرائيلي القضاء عليه وعلى كافه الناطقين الآخرين التابعين للقسام.