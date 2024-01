نتنياهو: "الحرب ستنتهي بعودة الرهائن والتأكيد على أن غزة لن تشكل تهديدًا"

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى قاعدة نفاطيم الجوية في المنطقة الجنوبية من البلاد. وأعلن خلال الزيارة استمرار الحرب، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق كافة أهدافها.

وقام نتنياهو بجولة في السرب 116 المعروفة باسم "أسود الجنوب" والذي يشغل طائرات "أدير" (F-35i) المتطورة. وتلقى إحاطة عملياتية شاملة من قائد القاعدة، العميد يوتام سيغلر، وقائد السرب 116، المقدم د.

اشتملت الإحاطة على كافة النشاطات العملياتية التي يضطلع بها السرب، بما في ذلك دعم القوات البرية في غزة، والضربات في الساحة الشمالية، وكشف واعتراض الأهداف الجوية المعادية، ومهام التجميع.