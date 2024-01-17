نتنياهو: "الحرب ستنتهي بعودة الرهائن والتأكيد على أن غزة لن تشكل تهديدًا"

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى قاعدة نفاطيم الجوية في المنطقة الجنوبية من البلاد. وأعلن خلال الزيارة استمرار الحرب، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق كافة أهدافها.

وقام نتنياهو بجولة في السرب 116 المعروفة باسم "أسود الجنوب" والذي يشغل طائرات "أدير" (F-35i) المتطورة. وتلقى إحاطة عملياتية شاملة من قائد القاعدة، العميد يوتام سيغلر، وقائد السرب 116، المقدم د.

Kobi Gideon / L.A.M

اشتملت الإحاطة على كافة النشاطات العملياتية التي يضطلع بها السرب، بما في ذلك دعم القوات البرية في غزة، والضربات في الساحة الشمالية، وكشف واعتراض الأهداف الجوية المعادية، ومهام التجميع.

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وقال نتنياهو مخاطبا أفراد السرب 116: "الحرب مستمرة وستستمر حتى النهاية، حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة المختطفين، والقضاء على حماس، والتأكيد على أن غزة لن تشكل أي تهديد لإسرائيل بعد الآن. فلا يخطئ أحد؛ سنواصل القتال في البر والبحر والجو حتى النصر الكامل".