نقلت تقارير عن مسؤولين لبنانيين يوم الخميس قولهم إن حزب الله رفض اقتراحًا تقدمت به الولايات المتحدة لخفض التصعيد على الحدود مع إسرائيل.

تم اقتراح الخطة من قبل كبير مستشاري البيت الأبيض والمفاوض المخضرم عاموس هوكشتين خلال زيارته لبيروت في وقت سابق من شهر يناير، حسبما ذكر موقع تايمز أوف يسرائيل.

وبالتزامن مع هذا التقرير، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم أمس الأربعاء من أن "احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى من ذي قبل".

لمتابعة أخبار الحرب في اليوم السابق اضغط هنا.