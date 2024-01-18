التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: استمرار العمليات في قطاع غزة ضد البنى التحتية وعناصر حماس والقضاء على حوالي 40 عنصرا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
نقلت تقارير عن مسؤولين لبنانيين يوم الخميس قولهم إن حزب الله رفض اقتراحًا تقدمت به الولايات المتحدة لخفض التصعيد على الحدود مع إسرائيل
نقلت تقارير عن مسؤولين لبنانيين يوم الخميس قولهم إن حزب الله رفض اقتراحًا تقدمت به الولايات المتحدة لخفض التصعيد على الحدود مع إسرائيل.
تم اقتراح الخطة من قبل كبير مستشاري البيت الأبيض والمفاوض المخضرم عاموس هوكشتين خلال زيارته لبيروت في وقت سابق من شهر يناير، حسبما ذكر موقع تايمز أوف يسرائيل.
وبالتزامن مع هذا التقرير، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم أمس الأربعاء من أن "احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى من ذي قبل".
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الجيش الإسرائيلي: استمرار العمليات في قطاع غزة ضد البنى التحتية وعناصر حماس والقضاء على حوالي 40 عنصرا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
تواصلت العمليات القتالية في خان يونس أمس الأربعاء حيث تم القضاء على نحو 40 عنصرا في الفصائل الفلسطينية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبناء على معلومات استخبارية، داهم مقاتلو وحدة إيجوز منزل عنصر لحماس وعثروا على عشر قنابل يدوية وبندقية كلاشينكوف ومعدات عسكرية ووسائل تكنولوجية. كما عثرت القوات على خراطيش وقنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف وخرائط في منطقة خان يونس.
وتمكن مقاتلو فريق اللواء القتالي السابع من القضاء على أربعة مسلحين فلسطينيين تقدموا باتجاههم بنيران الدبابات.
وفي شمال قطاع غزة، قضى فريق اللواء القتالي الخامس على مسلحين نصبوا كميناً للقوات الإسرائيلية باستخدام قوة المدرعات. كما نُفذت عدة غارات جوية باستخدام الطيران الحربي هاجمت وقضت على مسلحين شكلوا خطراً على القوات، وكان بعضهم ينشط بالقرب من إحدى المدارس في القطاع.
وفي منطقة حي الصبرة، عثر مقاتلون من فريق اللواء القتالي 179 على عبوات مضادة للدبابات وذخائر آر بي جي ومعدات عسكرية ووسائل تكنولوجية.
خلال عملية في شمال قطاع غزة، رصد تشكيل النار التابع للواء يفتاح مسلحين أثناء وضع عبوة تفجيرية على إحدى المركبات ثم دخلوا مبنى معروف بأنه تابع لنشاط الجهاد الإسلامي. وما أن غادر أحد المسلحين المبنى، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بالقضاء عليه، وتم في وقت لاحق إطلاق أعيرة نارية على السيارة، التي انفجرت بقوة ما أكد حقيقة تفخيخها.
إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني على خلفية الضربات الصاروخية على منطقة حدودية
استدعت إيران القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران بسبب الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها باكستان في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن نيته هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار بالقرب من مركز للشرطة في القدس
أعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار بالقرب من مركز للشرطة في القدس في إشارة إلى خالد المحتسب. وجاء في بيان الجيش، أنه يمكن لعائلة منفذ العملية رفع دعوى ضد نية هدم المنزل.
وكان المحتسب قد نفذ في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2023من العام المنصرم هجوما أطلق النار من خلاله بالقرب من محطة شرطة شاليم في مدينة القدس، ما تسبب بإصابة اثنين من ضباط الشرطة بجروح خطيرة وخفيفة.
مسؤول فلسطيني: إعادة بناء المنازل في قطاع غزة ستكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار
كشف نيويورك تايمز عن أن إعادة بناء المنازل التي دمرت في قطاع غزة خلال الحرب، قد يكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار، على ما قدّر رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأضاف مصطفى الذي رئيسا لشركة استثمارية مستقلة هدفها تعزيز الاقتصاد المحلي أنشئت عام 2003 تحت إشراف السلطة الفلسطينية، خلال حديث في المؤتمر أن إعادة البناء ستتكلف حوالي 100 ألف دولار كل وحدة سكنية، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 350 ألف وحدة تضررت أو دمرت".