تقرير: ماذا تخبئ لنتنياهو مساعي بلينكن للاجتماع مع شخصيات إسرائيلية في المعارضة؟

أفادت قناة "إن بي سي" الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) أن مسؤولين أمريكيين كباراً يعملون على "وضع أساسات جديدة" مع مسؤولين إسرائيليين آخرين في ترقب للحكومة التي ستأتي بعد نتنياهو، على ما جاء في تقرير لـ N12.

وبحسب التقارير، تلقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهدًا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأربعة قادة عرب آخرين بالمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الزعماء العرب على دعم حكومة فلسطينية متجددة، والتي من شأنها ضمان سلامة غزة.

ويضيف التقرير أيضا أن ولي العهد السعودي عرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من اتفاق ترميم وتأهيل قطاع غزة - لكن بشرط أن يسمح نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية.

لكن نتنياهو المعروف بمواقفه المتصلبة حيال فكرة "الدولة الفلسطينية" أبلغ بلينكن رفضه العرض السعودي وبناء على ذلك، ينظرون في إدارة بايدن نحو "اليوم التالي لنتنياهو" بحيث تتمكن هذه الإدارة من تحقيق أهدافها المتمثلة بإرساء أساسات جديدة مع زعماء آخرين في إسرائيل من شأنهم تأليف حكومة بعد نتنياهو.

ووفقا للتقرير في ان بي سي، قام بلينكن بإطار هذه المحاولة بمقابلة أعضاء الكابينيت (المجلس السياسي والأمني في إسرائيل) ومسؤولين آخرين، على انفراد ومن ضمنهم رئيس المعارضة النيابية ورئيس الوزراء سابقا يائير لابيد.