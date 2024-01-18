حزب الله يرفض مقترح المبعوث الأمريكي لخفض التصعيد على الحدود الشمالية لإسرائيل

رفض حزب الله مقترحات المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لتهدئة الساحة الشمالية - بما في ذلك إبعاد عناصره عن الحدود مع إسرائيل - وزعم أنها غير واقعية، على ما أفاد مسؤولون في لبنان. ومع ذلك، قال مسؤول لبناني كبير مطلع على موقف حزب الله إن المنظمة "مستعدة للاستماع" وتظل منفتحة على الجهود الدبلوماسية الأمريكية التي يقودها مبعوث بايدن الخاص.

ومع ذلك أوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، إنه "لا تزال هناك فرصة دبلوماسية" لإبعاد حزب الله عن الحدود. وفي حين لا تستبعد إسرائيل اللجوء إلى الحسم العسكري فيما يخص المناوشات على الحدود الشمالية والتي تسببت بنزوح نحو 60000 مواطن عن بلداتهم الحدودية إلا أن المسؤولين الإسرائيليين حملوا هوكشتين حين زار إسرائيل قبل أسبوعين رسالة مفادها أنهم مهتمون بنجاح خطوته الدبلوماسية.

في أعقاب استهداف حزب الله لقاعدة ميرون مجددا، ظهر أمس الأربعاء، شنت طائرات سلاح الجو غارة على البنى التحتية والمباني العسكرية لحزب الله في قرية حولا بجنوب لبنان. كما أطلقت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي النار لإزالة تهديد تم رصده في قرية عيتا الشعب، وآخر في قرية الظهيرة. كما أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي هاجم مبنى عسكريا في قرية مروحين في أعقاب رصد خلية مسلحة.

وعقب رئيس الأركان هرتسي هليفي أمس على ما يحدث من تصعيد خطير على الجبهة الشمالية لإسرائيل قائلا إن "احتمالات الحرب في الشمال أعلى من ذي قبل".