لأول مرة: الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي بالرهائن الذين تم إطلاق سراحهم في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأول مرة اليوم الخميس في دافوس حيث يعقد المؤتمر الاقتصادي العالمي مع مختطفين إسرائيليين تم إطلاق سراحهم من أسر حماس في غزة وهما نيلي مرغاليت وموران ستيلا ياناي. كما حضرت اللقاء نوعام بيري ابنة حاييم بيري المختطف في غزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مقرات العائلات.

ودعا الأمين العام في بداية اللقاء إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين.

وفاجأ الأمين العام للأمم المتحدة الحاضرين في الاجتماع عندما أخرج من جيبه قرص التضامن مع المختطفين وقال: "القرص موجود في جيب معطفي الأيمن، حيث توجد يدي عادة، آخذه معي في كل مكان لأتذكر جميع المختطفين في كل لحظة".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قال غوتيريش أيضًا إنه دعا إلى التحقيق في الجرائم الجنسية التي ارتكبتها حماس ومحاكمتها.