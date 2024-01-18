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لأول مرة: الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي بالرهائن الذين تم إطلاق سراحهم في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس

فاجأ الأمين العام للأمم المتحدة الحاضرين عندما أخرج من جيبه قرص التضامن مع المختطفين وقال: "القرص موجود في جيب معطفي الأيمن، حيث توجد يدي عادة، آخذه معي في كل مكان لأتذكر جميع المختطفين بكل لحظة"

i24NEWS
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلتقي بالرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 18 يناير، 2024.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلتقي بالرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 18 يناير، 2024.Photography of the Family Headquarters

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأول مرة اليوم الخميس في دافوس حيث يعقد المؤتمر الاقتصادي العالمي مع مختطفين إسرائيليين تم إطلاق سراحهم من أسر حماس في غزة وهما نيلي مرغاليت وموران ستيلا ياناي. كما حضرت اللقاء نوعام بيري ابنة حاييم بيري المختطف في غزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مقرات العائلات.

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ودعا الأمين العام في بداية اللقاء إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين.

وفاجأ الأمين العام للأمم المتحدة الحاضرين في الاجتماع عندما أخرج من جيبه قرص التضامن مع المختطفين وقال: "القرص موجود في جيب معطفي الأيمن، حيث توجد يدي عادة، آخذه معي في كل مكان لأتذكر جميع المختطفين في كل لحظة".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قال غوتيريش أيضًا إنه دعا إلى التحقيق في الجرائم الجنسية التي ارتكبتها حماس ومحاكمتها.

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