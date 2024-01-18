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القبة الحديدية تعترض هدفا مشبوها اقترب من مدينة إيلات

دوت صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم الأربعاء في مدينة إيلات بعد رصد هدف جوي مشبوه في البحر الأحمر

i24NEWS
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السفن في ميناء إيلات على البحر الأحمر في 03 يناير 2024
السفن في ميناء إيلات على البحر الأحمر في 03 يناير 2024Yehuda Ben Itach/Flash90

دوت صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة إيلات بعد رصد هدف جوي مشبوه في البحر الأحمر. 

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية أطلقت صاروخاً اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً في البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية، كما أفادت التقارير أن "الحادث انتهى، ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني". 

وكانت آخر مرة دوت فيها صافرات الإنذار في 6 كانون الأول من العام الفائت في أعقاب دخول جماعة أنصار الله على خط الحرب في غزة لتشعل جبهة إضافية تمثل خطرا على الملاحة في البحر الأحمر منذ ما يزيد عن شهرين.

يتبع....

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