القبة الحديدية تعترض هدفا مشبوها اقترب من مدينة إيلات

دوت صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم الخميس في مدينة إيلات بعد رصد هدف جوي مشبوه في البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية أطلقت صاروخاً اعترض هدفاً جوياً مشبوهاً في البحر الأحمر كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية، كما أفادت التقارير أن "الحادث انتهى، ولا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

وكانت آخر مرة دوت فيها صافرات الإنذار في 6 كانون الأول من العام الفائت في أعقاب دخول جماعة أنصار الله على خط الحرب في غزة لتشعل جبهة إضافية تمثل خطرا على الملاحة في البحر الأحمر منذ ما يزيد عن شهرين.

يتبع....