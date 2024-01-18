تقرير| دول عربية تبادر إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مقابل قيام دولة فلسطينية

تعمل عدة دول عربية على مبادرة لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، كجزء من خطة أوسع قد تشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية - إذا وافقت إسرائيل على خطوات "لا رجعة فيها" نحو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. وقال مسؤول عربي كبير للصحيفة إن الأمل هو تقديم الخطة في غضون أسابيع قليلة، في محاولة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومنع صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، ناقش المسؤولون العرب الخطة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكما ذكر، تتضمن الخطة أيضًا عنصرًا يتعلق بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، أو دعم العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة. وقال المسؤول الكبير "المشكلة الحقيقية هي أنك بحاجة إلى الأمل للفلسطينيين. لا يمكن أن يكون الأمر مجرد فوائد اقتصادية أو إزالة رموز الاحتلال".

وتأتي هذه المبادرة وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لإنهاء أنشطتها العسكرية في غزة، وبينما تعمل الولايات المتحدة على زيادة الجهود الدبلوماسية لمنع اندلاع موجة أوسع نطاقا والدفع من أجل حل طويل الأمد وطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقال مسؤول عربي إنه "بالنظر إلى الوضع السياسي في إسرائيل اليوم، فإن التطبيع مع السعودية ربما يكون هو ما يمكن أن يدفع الإسرائيليين إلى النزول عن الشجرة".

ويناقش المسؤولون في واشنطن والرياض العنصر الفلسطيني من الصفقة، والذي من المتوقع أن يشمل تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية، وتمهيد الطريق نحو حل الدولتين.

وذكر التقرير أن السعودية تدرك أنه سيتعين عليها الحصول على تنازلات أكبر من إسرائيل للفلسطينيين، بما في ذلك في قطاع غزة، وأنه يتعين على الحكومة في القدس اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لصالح إقامة دولة فلسطينية.