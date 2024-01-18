البرلمان الأوروبي: ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والقضاء على حماس

في أعقاب النشاط الدبلوماسي الذي قامت به وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارات الدولة في أوروبا، تم اليوم (الخميس) حظر قرار مثير للجدل للغاية بالنسبة لإسرائيل في البرلمان الأوروبي. ودعا القرار الأصلي إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار في غزة، ولكن بعد ضغوط إسرائيلية، تم قبول تعديل حزب EPP (المؤلف من ممثلين عن الأحزاب الأعضاء في حزب الشعب الأوروبي)، والذي يتضمن دعوة إلى وقف دائم للأعمال العدائية على غزة بشرط إطلاق سراح جميع المختطفين وحل حماس.

وصدر القرار في البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ بفرنسا بأغلبية 312 مؤيدا مقابل 131 معارضا. ويتضمن القرار أيضًا إدانة عنف حماس، ولكنه يتضمن أيضًا انتقادات لإسرائيل لاستخدامها غير المتناسب للقوة وقتل المدنيين الفلسطينيين.

وهذا إنجاز مهم للدبلوماسية الإسرائيلية، وخاصة للسفارة في الاتحاد الأوروبي، نظرا إلى أن اليسار الأوروبي دفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار دون شروط. وبهذا يتبنى البرلمان الأوروبي فعلياً الشروط الإسرائيلية لوقف الأعمال العدائية في غزة ـ وهو القرار غير المسبوق والمهم لاستمرار إضفاء الشرعية على استمرار إسرائيل في الحرب. وخلف الكواليس دارت معركة دبلوماسية صعبة ضد أحزاب اليسار في الاتحاد الأوروبي لإضافة هذا الشرط المهم.