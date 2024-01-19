الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك بجنوب قطاع غزة كما ويعلن إصابة 3 جنود بجروح خطرة خلال معارك دارت قبل يومين بجنوب القطاع

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر أن الرقيب أوري جربي، 20 عاما من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعات، توفي متأثرا بجراحه أمس بعد إصابته في اليوم السابق في معركة في جنوب قطاع غزة. منذ بداية الحرب، قُتل 530 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، 194 منهم في المناورات البرية، بالإضافة إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات.