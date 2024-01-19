تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة
إصابات واعتقالات باقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك بجنوب قطاع غزة كما ويعلن إصابة 3 جنود بجروح خطرة خلال معارك دارت قبل يومين بجنوب القطاع| آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر| إصابات واعتقالات باقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن بالضفة الغربية| كتائب القسام تعلن أنها أوقعت عشرات الجنود الإسرائيليين قتلى وجرحى في عمليات منفصلة في اليوم الـ105 من الحرب.
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يائير لابيد: يجب استبدال نتنياهو بسرعة
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لا يهتم لإسرائيل بل لمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".
اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
إصابات واعتقالات باقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن بالضفة الغربية
أفادت مصادر فلسطينية بمواصلة الجيش الإسرائيلي اقتحام مناطق عدة بالضفة منذ فجر اليوم الجمعة شملت قرى وبلدات بينها قريتي قبيا وبدرس شمال غرب رام الله وبيت أمر والظاهرية بالخليل وأحياء بالقدس وطولكرم وجنوبي نابلس ونفذ الجيش عدد من الاعتقالات.
يديعوت أحرونوت: مصر اشترطت دورا للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب في مقابل الموافقة على عملية إسرائيلية في محور فيلادلفي
الولايات المتحدة الأمريكية: الحوثيون يطلقون صاروخين باليستيين على ناقلة أمريكية في البحر الأحمر دون وقوع إصابات
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، أن المتمردين الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن مساء اليوم على ناقلة مملوكة لشركة أمريكية في البحر الأحمر، وسقط الصاروخان في البحر بالقرب من الناقلة، ولم يتسببا في أي أضرار.
آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر
قال رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يتحمل بشكل واضح وجلي المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
الجيش الإسرائيلي يعلن وفاة جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك بجنوب قطاع غزة كما ويعلن إصابة 3 جنود بجروح خطرة خلال معارك دارت قبل يومين بجنوب القطاع
سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر أن الرقيب أوري جربي، 20 عاما من هرتسليا، وهو مقاتل في دورية جفعات، توفي متأثرا بجراحه أمس بعد إصابته في اليوم السابق في معركة في جنوب قطاع غزة. منذ بداية الحرب، قُتل 530 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، 194 منهم في المناورات البرية، بالإضافة إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات.