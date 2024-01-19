آيزنكوت: نتنياهو يتحمل مسؤولية إخفاقات السابع من أكتوبر

قال الوزير في مجلس الوزراء الحربي ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت الذي انتقد بشدة الليلة الماضية (الخميس) سلوك الحكومة قبل وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر أنّ "الفشل كبير جداً". ووجه ايزنكوت انتقاده بشكل خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي مقابلة مع إيلانا ديان، قال آيزنكوت إن القيادة لا تقول للجمهور الحقيقة، ورفض أن يقول صراحة ما إذا كان يثق بنتنياهو. وقال "اليوم أنا أثق بالحكومة الجماعية، الحكومة المشتركة، لاتخاذ القرارات. لقد وصلت بالفعل إلى المرحلة والعمر الذي لا أثق فيه ثقة عمياء بقائد أو بآخر. أنا أحكم على الرجل من خلال قراراته والطريقة التي يقود بها البلاد".

وأشار آيزنكوت في المقابلة إلى تصريح نتنياهو بأنه تم إبلاغه بهجوم حماس المفاجئ "فقط في الساعة 06:29، عندما اندلع القتال، وليس قبل ذلك"، وشدد على أن "جهل أحد الأشخاص في سلسلة القيادة لا يؤثر على ولا يعفيهم من المسؤولية، بل على العكس، تضيف، هناك مسؤولية حادة وواضحة على كل من كان في منصب عسكري وسياسي في هذا اليوم، وهناك مسؤولية على كل من كان قبل 10 سنوات أيضا، بما فيهم أنا كرئيس الأركان.

وعلى خلفية رفض نتنياهو تحمل المسؤولية عن الإغفالات التي أدت إلى مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر، أكد آيزنكوت أنه "هو الأول، الذي يبلغه به كل من الشاباك والجيش الإسرائيلي". لذلك فهو يتحمل المسؤولية يوم وضع يده على التوراة عند استلامه منصبه وأقسم الولاء، فهو يتحمل مسؤولية حادة وواضحة. ليس عليك أن يتحملها بشكل علني، لأنها ملقاه على عاتفه اساسًا وهذا الأمر مفهوم ضمنًا لأي شخص في منصب كهذا".

وأشار الوزير آيزنكوت أيضًا إلى التقارير التي تفيد بمنع هجوم في لبنان ضد حزب الله في الأيام الأولى من الحرب، وذكر أنه في ذلك الوقت "منعنا قرارًا خاطئًا للغاية، لأننا كنا قد حققنا الرؤية الإستراتيجية ليحيى السنوار وسوف يؤدي ذلك فوراً إلى حرب إقليمية. وكنا سنسخر على الفور المحور بأكمله في سوريا والعراق وإيران ضدنا، عندما تصبح حماس، التي سببت لنا أكبر ضرر منذ قيام الدولة، جبهة ثانوية".