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غالانت لوزير الدفاع الأمريكي: أهداف الحرب لم تتغير ونحن مصممون على الاستمرار حتى نحققها

أهداف الحرب لم تتغير ونحن مصممون على الاستمرار حتى نحققها

i24NEWS
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وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت في المنطقة الحدودية ومراقبة للأحياء الشرقية لمدينة خان يونس
وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت في المنطقة الحدودية ومراقبة للأحياء الشرقية لمدينة خان يونسphoto: Ariel Harmoni, Ministry of Defense

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة مع نظيره الأمريكي وزير الدفاع لويد أوستن.

وأطلع الوزير غالانت وزير الدفاع على الجهود العملياتية في القتال في قطاع غزة ضد منظمة حماس، وتقدم القوات في الميدان، وتفكيك البنى التحتية للمنظمة، وتدمير الأنفاق والقضاء على عناصرها.

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وشدد وزير الدفاع على تصميم دولة إسرائيل على الاستمرار حتى تحقيق أهداف الحرب التي لم تتغير وهي تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس وعودة المختطفين المحتجزين في غزة.

كما أشار الوزير غالانت إلى القتال ضد حزب الله، وأشار إلى أننا ملتزمون بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان ونقترب من نقطة الحسم في هذا الشأن. وشدد الوزير على أن دولة إسرائيل تفضل القيام بذلك بشكل منتظم، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للقيام بذلك من خلال القوة العسكرية أيضًا.

وأعرب الوزير غالانت عن تقديره لوزير الدفاع أوستن لدعمه الشخصي ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب دولة إسرائيل خلال هذه الفترة.

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