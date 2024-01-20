القيادة المركزية : الصواريخ الحوثية المضادة للسفن استهدفت في الضربات الأمريكية الأخيرة

شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت موجهة إلى جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق، حسبما قال الجيش الأمريكي على موقع X.

وقال القيادة المركزية الأمريكية في المنشور على X، “حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك ضربت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعًا عن النفس،"