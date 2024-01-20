التغطية متواصلة| عائلات الرهائن تحتج طوال الليل خارج مقر إقامة نتنياهو
أشارت تقارير إعلامية إلى المساعي الدبلوماسية من أجل التوصل إلى خطة سلام كاملة تحرص على إقامة دولة فلسطينية
تظاهرت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة أمس الجمعة. فيما أشارت تقارير إعلامية إلى المساعي الدبلوماسية من أجل التوصل إلى خطة سلام كاملة تحرص على إقامة دولة فلسطينية. وأفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية كانت تقوم بعمليات في الضفة الغربية.
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: وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي والمنطقة للدفع باتجاه حل الدولتين
كشفت شبكة CNN ، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى بروكسل يوم الاثنين للقاء نظرائه من الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، لبحث تطبيع إسرائيل مع الدول العربية وحل الدولتين.
القيادة المركزية : الصواريخ الحوثية المضادة للسفن استهدفت في الضربات الأمريكية الأخيرة
شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد ثلاثة صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت موجهة إلى جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق، حسبما قال الجيش الأمريكي على موقع X.
وقال القيادة المركزية الأمريكية في المنشور على X، “حددت القوات الأمريكية الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك ضربت القوات الأمريكية الصواريخ ودمرتها دفاعًا عن النفس،"
بعد مكالمة هاتفية.. بايدن يؤكد أن حل الدولتين ليس مستحيلا أثناء وجود نتنياهو في منصبه
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين ليس مستحيلا بينما لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه، وأن الزعيمين ناقشا القضية خلال مكالمتهما الهاتفية أمس الجمعة.
وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء البلديات الأمريكية، سُئل بايدن مباشرة عما إذا كان حل الدولتين مستحيلا مع بقاء نتنياهو في منصبه، فأجاب الرئيس: "لا، ليس كذلك"، وأضاف ""أعتقد أننا سنكون قادرين على التوصل إلى شيء ما".