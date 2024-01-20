تقرير: نتنياهو لم يستبعد قيام دولة فلسطينية خلال حديثه مع بايدن

كشفت شبكة سي.إن.إن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال محادثتهما الهاتفية مساء الجمعة أنه لا يستبعد إنشاء دولة فلسطينية، وأن التصريحات التي أدلى بها الخميس، والتي بدا فيها رافضا لفكرة إنشاء الدولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيامها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا السمات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية في محادثة "مفصلة وجادة"، وأكد أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا مؤخرا إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، وهي فكرة يجدها بايدن "مثيرة للاهتمام".

وكان نتنياهو قال، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "إسرائيل تحتاج إلى سيطرة أمنية على كافة الأراضي غرب الأردن"، في أي ترتيب مستقبلي يتم التوصل إليه بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأضاف أن "هذا يتعارض مع فكرة الدولة الفلسطينية".

وقد فُهمت هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها رفض لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، وهي العنصر المركزي في حل الدولتين للصراع، والذي دعمه بايدن ودافع عنه منذ فترة طويلة.