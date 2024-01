مقتل مسؤول استخبارات فيلق قدس "حاج صادق" ونائبه الحاج غلام في الغارة المنسوبة لإسرائيل على دمشق

أفادت سكاي نيوز عربية ورويترز عن مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا صادق اوميد زادة والملقب "حاج صادق" ونائبه بالقصف المنسوب لاسرائيل في دمشق مع عدد من المسؤولين في الحرس الثوري، واضافت سكاي نيوز نقلا عن مصادرها عن مقتل "أبو منتظر" القيادي في مجموعة مسلحة عراقية موالية لايران كان في الاجتماع الذي عقد داخل المبنى المستهدف، وتطرقت رويتز الى مقتل اربعة من الحرس الثوري الايراني بينهم مسؤول في وحدة المعلومات التابعة له، في حين أكدت وكالة مهر الايرانية مقتل 4 من كبار المستشارين الإيرانيين في القصف الإسرائيلي على دمشق بينهم نائب ضابط المخابرات في فيلق القدس حاج صادق أوميد زاده ونائبه الحاج غلام .

