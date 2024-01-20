مقتل مسؤول استخبارات فيلق قدس "حاج صادق" ونائبه الحاج غلام في الغارة المنسوبة لإسرائيل على دمشق

أفادت سكاي نيوز عربية ورويترز عن مقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس في سوريا صادق اوميد زادة والملقب "حاج صادق" ونائبه بالقصف المنسوب لاسرائيل في دمشق مع عدد من المسؤولين في الحرس الثوري، واضافت سكاي نيوز نقلا عن مصادرها عن مقتل "أبو منتظر" القيادي في مجموعة مسلحة عراقية موالية لايران كان في الاجتماع الذي عقد داخل المبنى المستهدف، وتطرقت رويتز الى مقتل اربعة من الحرس الثوري الايراني بينهم مسؤول في وحدة المعلومات التابعة له، في حين أكدت وكالة مهر الايرانية مقتل 4 من كبار المستشارين الإيرانيين في القصف الإسرائيلي على دمشق بينهم نائب ضابط المخابرات في فيلق القدس حاج صادق أوميد زاده ونائبه الحاج غلام .

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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بوقت سابق صباح اليوم السبت، بوقوع هجوم منسوب لإسرائيل استهدف مبنى في العاصمة السورية دمشق، فيما قالت وكالة "رويترز"، إن الهجوم أدى إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني. وذكرت سكاي نيوز أن المبنى استهدف بثماني صواريخ .

وأكدت وكالة "سانا"، أن "هجوم يرجح أنه إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في حي المزة في دمشق".وذكر مصدر لرويترز أن المبنى متعدد الطبقات المستهدف في حي المزة غربي دمشق، كان يستخدمه المستشارون الايرانيون الذين ساعدوا الحكومة السورية. وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن المبنى كان يضم اجتماعا لعدد من القيادات.

وفي نفس السياق، أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "سقوط 5 قتلى جراء الانفجار"، وأضاف رامي عبد الرحمن، أن "الانفجار وقع بمنطقة يتواجد بها عادة قياديون من حركة الجهاد وحزب الله". كما أكدت قناة الميادين بأن المبنى المستهدف تشغلة جهة تابعة للحرس الثوري الايراني.

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الانفجار وقع في حي المزة الذي يعتبر من أرقى أحياء العاصمة دمشق والذي يعيش فيه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ورئيس الذراع العسكرية أكرم العجوري، ووفقا للتقارير انهار المبنى المكون من أربعة طوابق. ويشار الى ان الجهاد نفت استهداف أحد مسؤوليها حيث تحدثت تقارير ان استهداف أكرم العجوري، ويشار الى أن المنطقة التي يتواجد بها المبنى قريبة من السفارة اللبنانية والايرانية.