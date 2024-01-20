نتنياهو يرد على بايدن: "إسرائيل ستبقي سيطرة أمنية كاملة على غزة بعد الحرب وهذا يتعارض مع سيادة فلسطينية"

رد فعل غير معتاد خلال اليوم السبت من قبل مكتب رئيس الوزراء، بعد تصريح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بأن نتنياهو لا يستبعد بشكل كامل قيام دولة فلسطينية.

وجاء في بيان الذي أصدره المكتب بعد ظهر السبت أنه "في المحادثو الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضًا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أنه بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بشكل كامل كاملاً على قطاع غزة لضمان ألا تسبب غزة تهديدًا آخر لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

وشدد نتنياهو، في مؤتمره الصحفي، الخميس، على معارضته لإقامة دولة فلسطينية في أي اتفاق مستقبلي، بعد انتهاء الحرب في غزة: "في أي تسوية في المستقبل، يجب على إسرائيل السيطرة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن. وأنا أقول هذا للأميركيين. رئيس الوزراء في إسرائيل، عليه أن يكون قادرا على قول ذلك حتى لأفضل أصدقائنا أيضا".

الليلة الماضية، قالت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN إن نتنياهو أوضح لبايدن في المحادثة الهاتفية أن كلماته العلنية في اليوم السابق لم تكن تهدف إلى إغلاق الباب أمام أي احتمال لقيام دولة فلسطينية. وسأل الصحفيون بايدن نفسه الليلة عما إذا كان حل الدولتين مستحيلا طالما بقي نتنياهو في السلطة، فأجاب: "لا، ليس كذلك. أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق شيء ما".

وفي إعلان مكتب رئيس الوزراء لا يوجد نفي حقيقي لكلام بايدن. في الولايات المتحدة، غضبوا من كلام نتنياهو قبل بضعة أيام، والذي كان يعني ضمنا أنه ينكر تماما السيادة الفلسطينية في كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، أي فيالضفة الغربية أيضا - وفي الإعلان المنشور الآن، ولم يشر نتنياهو إلا إلى صعوبة السيادة الفلسطينية في غزة.