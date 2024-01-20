نيويورك تايمز عن أربعة ضباط إسرائيليين: الحرب المستمرة للقضاء على حماس ستؤدي على الأرجح إلى مقتل الأسرى

إسرائيل لا تحقق الأهداف التي حددتها لنفسها في الوثائق في بداية الحرب، وتتقدم بشكل أبطأ مما كان متوقعا. هذا ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" ظهر (السبت)، في تقرير يستند إلى الخطط القتالية للجيش الإسرائيلي.

وهذا التقدم البطيء، بحسب "نيويورك تايمز"، دفع بعض القادة إلى التعبير عن إحباطهم من استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالقضية المدنية في غزة، ودفعهم أيضاً إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن إطلاق سراح المختطفين لا يمكن أن يتم إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية وليس من خلال الضغط العسكري.

وجاء في التقرير الذي كتبه أيضًا صحفي صحيفة يديعوت أحرونوت رونان بيرجمان، أن "أهداف تحرير المختطفين وتدمير حماس تتعارض مع بعضها البعض"، ويستند ذلك إلى مقابلات مع أربعة مع كبار القادة الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم.

وزعم كبار القادة أن "التفكيك الكامل لحماس يتطلب معارك طويلة وهذا، إذا تم تحقيقه، سيكلف على الأرجح حياة المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. كما أشار القادة الأربعة إلى التوترات في حكومة الحرب في ظل المقابلة مع الوزير غادي آيزنكوت وبحسبهم فإن الفرق العسكرية تشعر بالإحباط بسبب تردد القيادة.

وفي مقابلة، أعرب القادة الأربعة عن قلقهم من أن الحملة المطولة دون خطة لليوم التالي ستؤدي إلى تآكل الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من حلفائها، كما ستحد من استعدادهم لتقديم المزيد من الدعم العسكري والذخيرة. وقال ثلاثة من القادة الأربعة الذين أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات معهم إن الطريق الدبلوماسي لصفقة إطلاق سراح الرهائن

سيكون أسرع وسيلة لإعادة أولئك الذين ما زالوا أسرى لدى حماس، والذين يعتقد أن معظمهم موجودون في الأنفاق".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على التصريحات التي نقلتها نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أنها لا تعبر عن موقف الجيش.