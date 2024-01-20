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الدولة التي توقفت عن تصدير الأسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر

اوقف تصدير الأسلحة الى إسرائيل منذ بداية الحرب بسبب "تجنب الصراعات" لذلك تم وقف ارسال شحنات الأسلحة

i24NEWS
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وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يفكر في سؤال خلال مؤتمر صحفي حول مجموعة السبع في وزارة الخارجية في روما، الأربعاء 17 يناير 2024
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني يفكر في سؤال خلال مؤتمر صحفي حول مجموعة السبع في وزارة الخارجية في روما، الأربعاء 17 يناير 2024AP Photo/Domenico Stinellis

أعلن وزير الخارجية الايطالي أنتونيو تاجاني إن الحكومة الايطالية لم تعد تقوم بتصدير الأسلحة الى إسرائيل. تاجاني، الذي يشغل أيضا نائب رئيس الحكومة، إن الحكومة قررت هذه الخطوة بعد اندلاع الحرب في غزة. 

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من بين الصفقات التي أبرمت بين إسرائيل وإيطاليا في السنوات الأخيرة: طائرة التدريب "لافي"، ومروحيات لمدرسة الطيران، ومعدات لسلاح البحرية، خصوصا للغوص. قال تاجاني هذه التصريحات ردا على دعوة من السياسية المنافسة، إيلينا شلاين من الحزب الديمقراطي، التي طلبت من إيطاليا وقف بيع الأسلحة لإسرائيل. 

وأضاف تاجاني "منذ 7 أكتوبر، قررنا عدم إرسال أي أسلحة أخرى إلى إسرائيل من أي نوع، لذلك لا داعي لمناقشة هذا الأمر بعد الآن". وأضاف أن "تصريح شلاين مبني على معلومات مغلوطة، وقد أصدرنا بيانا حول هذا القرار في البرلمان". وأضاف "الحكومة السابقة، إدارة كونتي، باعت الأسلحة لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب أوقفنا جميع الشحنات. لذلك، فهي تتحدث عن شيء غير موجود، إنها دعاية". 

وقالت شلاين أمس إن على ايطاليا:" أن تواجه ضرورة تجنب الصراعات، وتجنب إرسال أسلحة للقتال في الشرق الأوسط - في هذه الحالة على وجه التحديد إلى إسرائيل". 

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