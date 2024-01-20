الدولة التي توقفت عن تصدير الأسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر

أعلن وزير الخارجية الايطالي أنتونيو تاجاني إن الحكومة الايطالية لم تعد تقوم بتصدير الأسلحة الى إسرائيل. تاجاني، الذي يشغل أيضا نائب رئيس الحكومة، إن الحكومة قررت هذه الخطوة بعد اندلاع الحرب في غزة.

من بين الصفقات التي أبرمت بين إسرائيل وإيطاليا في السنوات الأخيرة: طائرة التدريب "لافي"، ومروحيات لمدرسة الطيران، ومعدات لسلاح البحرية، خصوصا للغوص. قال تاجاني هذه التصريحات ردا على دعوة من السياسية المنافسة، إيلينا شلاين من الحزب الديمقراطي، التي طلبت من إيطاليا وقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وأضاف تاجاني "منذ 7 أكتوبر، قررنا عدم إرسال أي أسلحة أخرى إلى إسرائيل من أي نوع، لذلك لا داعي لمناقشة هذا الأمر بعد الآن". وأضاف أن "تصريح شلاين مبني على معلومات مغلوطة، وقد أصدرنا بيانا حول هذا القرار في البرلمان". وأضاف "الحكومة السابقة، إدارة كونتي، باعت الأسلحة لإسرائيل، ومنذ بداية الحرب أوقفنا جميع الشحنات. لذلك، فهي تتحدث عن شيء غير موجود، إنها دعاية".

وقالت شلاين أمس إن على ايطاليا:" أن تواجه ضرورة تجنب الصراعات، وتجنب إرسال أسلحة للقتال في الشرق الأوسط - في هذه الحالة على وجه التحديد إلى إسرائيل".