نهاية الحرب والضمانات الدولية: اقتراح حماس لصفقة الرهائن

على خلفية المفاوضات المحمومة للتوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح الرهائن، تم الكشف عن اقتراح حماس للصفقة مساء اليوم (السبت) في تقرير لقناة 12 الإسرائيلية. وبحسب التقرير، فإن حماس تطالب بوقف كامل للحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمه، وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وأشار الوزير جدعون ساعر، عضو مجلس الوزراء السياسي والأمني، إلى الشروط التي وضعها التنظيم وقال :"بالطبع لن نتفق لأنه علينا العودة إلى الحياة في المنطقة."

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات مع أربعة من كبار مسؤولي جيش الدفاع الإسرائيلي زعموا دون الكشف عن هويتهم أنه من غير الممكن الآن تحقيق هدفي الحرب في وقت واحد - إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس".

وزعم كبار الضباط أن "المعركة الطويلة التي تهدف إلى تدمير حماس ستكلف على الأرجح حياة الرهائن"، وأضافوا أن "عودة الرهائن ممكنة من خلال الوسائل الدبلوماسية، وليس العسكرية".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "التصريحات التي تم الإدلاء بها نيابة عن كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي غير معترف بها، ولا تعكس موقف الجيش الإسرائيلي. إن إطلاق سراح المختطفين هو جزء من أهداف الحرب، وهو جهد أسمى للجيش الإسرائيلي".