الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب أوريئيل أفيعاد سيلفرمان في غزة

سمح الجيش الإسرائيلي يوم الأحد بالإعلان عن وفاة الرقيب الأول في الاحتياط أوريئيل أفيعاد سيلفرمان (23 عاما) من البلدة الزراعية نحاليم وخدم في الكتيبة 7421 بلواء كرياتي 4، الذي سقط في القتال جنوب قطاع غزة. كما أعلن الجيش عن قرار ترقيته من رتبة رقيب (احتياط) إلى رتبة رقيب أول (احتياط) بعد وفاته.

وفي الحادث الذي توفي فيه سيلفرمان، أصيب ضابط مدرعات احتياطي ومقاتل احتياط من الكتيبة 7421 بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 466 بجروح خطيرة خلال القتال في وسط قطاع غزة. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج، وتم إبلاغ ذويهم. وفي المجمل قتل 195 جنديا إسرائيليا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.