تقرير: الولايات المتحدة تقدر بأن الحرب لم تقضِ سوى على 30% فقط من مقاتلي حماس وأنهم قادرون على مواصلة القتال لعدة أشهر

أفادت أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن القوات الإسرائيلية قضت على ما بين 20 و30% من مقاتلي حماس في قطاع غزة، حسبما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد. وتؤكد هذه الأرقام صمود التنظيم رغم أشهر الحرب التي ألحقت أضرارا كبيرة بالمنطقة. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن حماس لا تزال تمتلك موارد كافية لمهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لعدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المجموعة إلى إعادة بناء قوات الشرطة التابعة لها في مناطق معينة من مدينة غزة.

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ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي يعترف فيه المسؤولون الإسرائيليون بأنه على الرغم من الحملة الجوية والبرية المكثفة في قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين، فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق. وقد قامت حماس بتكييف تكتيكاتها، فعملت في مجموعات صغيرة وتمويهية أثناء نصب الكمائن ضد القوات الإسرائيلية. ويقول محللون عسكريون إن المقاتلين المتبقين يتحملون على ما يبدو المزيد من المسؤولية بعد فقدان رفاقهم.

وفي مواجهة ضغوط من الولايات المتحدة، سحبت إسرائيل عدة آلاف من قواتها من غزة، وتحولت إلى نهج أكثر استهدافا في قتالها ضد حماس. ومع ذلك، يحذر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون من أن الصراع قد يستمر لعدة أشهر. إن صمود حماس يثير تساؤلات حول قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها الحربية، سواء داخل إسرائيل أو على الساحة الدولية.

IDF Spokesperson

وعلى الرغم من أن حماس تكبدت آلاف الضحايا، إلا أن هدف الجماعة فيما يبدو هو البقاء في هذا الصراع. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، وهو يلخص استراتيجية حماس: "ليست هناك حاجة إلى الفوز، ولكن فقط يجب عدم الخسارة". ونفى التنظيم تكبده خسائر فادحة، دون تقديم أرقام دقيقة.

تشير التقديرات الأمريكية، المستندة إلى فحوى اتصالات تم اعتراضها، وتحليل لأنقاض غزة، ومراقبات الطائرات بدون طيار والمعلومات الاستخبارية التي قدمتها إسرائيل، إلى أن عدد مقاتلي حماس في البداية كان يتراوح بين 25.000 و30.000 مقاتل. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي، من جانبه، إلى أنه قضى على نحو 9000 من مقاتلي حماس منذ بداية الصراع وأكثر من 1000 خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو حوالي 30% من إجمالي القوة المقاتلة للجماعة. وتقدر إسرائيل أيضًا أن عددًا أكبر من مقاتلي حماس أصيبوا وخرجوا نهائيًا من القتال مقارنة بالتقديرات الأمريكية.