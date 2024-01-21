الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق يبلغ طوله نصف ميل يشتمل على زنزانات احتجزت فيها حماس 20 رهينة

تمكنت الفرقة 98 التابعة لقوات الجيش الإسرائيلي من العثور على نفق في خان يونس داخل أحد المنازل التي تعود لعنصر من أتباع حماس، بطول 830 مترًا ويبلغ عمقه حوالي 20 مترًا داخل المنطقة المدنية في جنوب مدينة غزة.

وبحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، كان مدخل النفق مفخخا، حيث تم إخفاء العديد من المتفجرات داخل النفق وما بعده. ويقال إن القوات الإسرائيلية قتلت عددا غير محدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أثناء السيطرة على النفق.

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ويُعتقد أن حماس احتجزت 20 رهينة في النفق، في أوقات مختلفة، ومن بينهم من تم إطلاق سراحه ضمن عمليات تبادل إطلاق سراح الأسرى من الجانبين (إسرائيل وحماس). وقيل إن الرهائن المتبقين قد تم نقلهم إلى موقع آخر قبل عملية الجيش الإسرائيلي.

IDF Spokesperson

اكتشف الجيش الإسرائيلي غرفة مركزية حيث تم احتجاز الرهائن وخمس زنازين مغلقة بقضبان حديدية. وعثرت القوات على رسومات لإميليا ألوني البالغة من العمر 5 سنوات والتي كانت محتجزة قبل الإفراج عنها في صفقة الرهائن في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأضاف التقرير أنه تم تدمير النفق بعد التقييم.