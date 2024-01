الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق يبلغ طوله نصف ميل يشتمل على زنزانات احتجزت فيها حماس 20 رهينة

تمكنت الفرقة 98 التابعة لقوات الجيش الإسرائيلي من العثور على نفق في خان يونس داخل أحد المنازل التي تعود لعنصر من أتباع حماس، بطول 830 مترًا ويبلغ عمقه حوالي 20 مترًا داخل المنطقة المدنية في جنوب مدينة غزة.

وبحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، كان مدخل النفق مفخخا، حيث تم إخفاء العديد من المتفجرات داخل النفق وما بعده. ويقال إن القوات الإسرائيلية قتلت عددا غير محدد من مسلحي حماس خلال اشتباكات أثناء السيطرة على النفق.