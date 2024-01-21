موافقة دولية على قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بعدم تحويل أي أموال إلى غزة

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني)، اليوم (الأحد)، على الخطوط العريضة لتجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي وضعها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية.

وجاء أن الولايات المتحدة والنرويج تحترمان قرار مجلس الوزراء السياسي والأمني الذي أمر بوقف تحويل أموال غزة إلى السلطة الفلسطينية. وعليه فإن الأموال المجمدة لن يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، بل ستبقى في أيدي دولة ثالثة.

ولن يتم بأي جال من الأحوال تحويل الأموال أو ما يقابلها، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، ولا حتى من خلال طرف ثالث. وأي انتهاك للاتفاق يسمح لوزير المالية بتجميد كافة أموال المقاصة الفلسطينية بشكل فوري. وتمت الإشارة كذلك إلى أن الولايات المتحدة هي الضامنة لتنفيذ الخطة.

ووجه رئيس الوزراء بتكليف طاقم بشكل منظم بحيث يتم التأكد من تنفيذ المخطط التفصيلي وفقا للقانون.

وكان المجلس الوزاري السياسي الأمني قد أعلن قبل نحو شهرين أنه قرر خصم الحصة المخصصة لقطاع غزة من أموال السلطة الفلسطينية إضافة إلى المبلغ المقرر دفعه لعائلات الضحايا الإسرائيليين الذين قضوا في عمليات هجومية قام بها فلسطينيون.