وزير الدفاع البريطاني يعرب عن استيائه من رفض نتنياهو "حل الدولتين"

أعرب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عن استيائه على ضوء معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية وقال في حديث متلفز مع سكاي نيوز إن "معارضة رئيس الوزراء بينامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية أمر مخيب للآمال" وسط تأكيده أن نتنياهو رفض حل الدولتين طوال رحلته السياسية.

وأضاف شابس: "ليس هناك خيار آخر. العالم كله متفق على أن حل الدولتين هو الطريق الأفضل".

فرضت الحرب الدائرة في قطاع غزة الحديث عن اليوم التالي للحرب في إشارة الى الجهة التي ستحكم غزة بعد القضاء على حكم حماس. وأمس، أفادت شبكة "سي إن إن" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في محادثة مع جو بايدن إنه "لا يستبعد إقامة دولة فلسطينية"، الأمر الذي أثار انتقادات حادة لرئيس الوزراء في أوساط حكومته. وهو ما حمله على توضيح أقواله فصرح مجددا أنه "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كامل الأراضي الواقعة غرب الأردن - وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية".