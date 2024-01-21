تقرير: مقتل ثلاثة أشخاص في غارة على سيارة بكفرا جنوب لبنان

أفادت تقارير لبنانية اليوم الأحد بوقوع استهداف لسيارة بمسيرة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني في بلدة كفرا جنوب لبنان.

ووفقا لسكاي نيوز يدور الحديث عن إصابة سيدتين ومدني آخر بالقرب من السيارة المستهدفة بشكل مباشر وفقا لبعض المصادر اللبنانية. وتم نقل الجرحى إلى مستشفى تبنين المجاور وليس معروفا حتى اللحظة هوية المستهدفين في تلك السيارة.

يأتي هذا الاستهداف بعد مضي نحو 24 ساعة على عملية مماثلة أسفرت عن مقتل القيادي في فرع فلسطين التابع لفيلق القدس علي محمد حدرج الذي قتل في غارة جوية منسوبة لإسرائيل في صور بلبنان.

وتشير مواقع لبنانية وعربية بالبنان إلى إسرائيل بوصفها من تقف وراء تلك الغارات وسط صمت من جانبها، في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة أشخاص جراء الغارة ورشحت أنباء عن أن الغارة تسببت بمقتل اثنين من نشطاء حزب الله.

ووفقا لسكاي نيوز فإن غارات إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة رميش ومحيطها في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، في أعقاب الغارة التي استهدفت سيارة في كفرا بعد ظهر اليوم الأحد.

يتبع...